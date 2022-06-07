Пищевая привычка, которая может привести к раку. Не делайте этого во время еды

Медики обнаружили, что одна пищевая привычка может стоить вам здоровья. Ведь и она может привести к развитию рака.

Речь идет о том, что во время еды вы не употребляете достаточного количества продуктов с витамином B (B3, B6, B9, B12). Особенно речь идет про фолиевую кислоту, то есть витамин В9.

"Хотя эти витамины могут помочь вам чувствовать себя здоровее и моложе, новые данные показали, что недостаточное количество фолиевой кислоты и витаминов группы B может привести к проблемам, связанных с раком", - говорится в сообщении.

Исследователи обнаружили, что из-за нехватки этих веществ существует большая вероятность генных мутаций и повреждения ДНК, что в конечном итоге может привести к раку. При этом и избыток витаминов этой группы тоже связан с повышенным риском рака.

Какова норма фолиевой кислоты

Медики говорят, что мужчины и женщины от своего совершеннолетия должны стремиться получать (в диетических добавках) 400 мкг фолиевой кислоты, беременные женщины - 600 мкг, а кормящие женщины - 500 мкг.

Конечно же сбалансированная диета с разнообразными продуктами может обеспечить организм витаминами группы В.

Где найти витамины группы В

Витамин В3 (ниацин, или никотиновая кислота) - ржаной хлеб, гречка, фасоль, мясо, печень, почки.

Витамин В6 (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин) содержится в лещине, шпинате, картофеле, моркови, цветной и белокочанной капусте, помидорах, клубнике, черешне, апельсинах и лимонах, мясных и молочных продуктах, рыбе, яйцах, крупах и бобах.

Витамин В9 (фолиевая кислота) - листовые овощи, картофель, яблоки, абрикосы, грецкие орехи.

Витамин В12 (кобаламин) содержится в молочных продуктах, яичном желтке, мясе, печени, почках и рыбе.