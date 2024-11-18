Тренер розповів про воду, яка допомогає худнути

Вода не містить калорій, але її роль у контролі маси тіла виявляється значно більшою, ніж можна було б очікувати. Завдяки своєму унікальному впливу на ситість, вода може допомогти споживати менше калорій і, як наслідок, сприяти зниженню ваги.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис відомого тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.
Ситість - це складний процес, що залежить від кількох факторів:
Хоча вода швидко залишає шлунок (через 15-20 хвилин), вона може короткочасно заповнити його. Наприклад, випивши 300 мл води перед їжею, людина з'їдає менше калорій. Дослідження показали, що ті, хто випивав 0,5 літра води перед кожним прийомом їжі, за три місяці втрачали на 2 кг більше, ніж ті, хто цього не робив.
Вода у складі їжі працює ще ефективніше. Продукти з високим вмістом води (супи, овочі, фрукти) довше затримуються в шлунку, що підсилює відчуття ситості. Наприклад:
Продукти з високим вмістом води та низьким вмістом жиру:
Продукти з низьким вмістом води (чіпси, вафлі, солодощі) мають високу калорійну щільність і погано насичують.
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