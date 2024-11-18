4 простих щоденних звички, які допоможуть вам прожити довше

Група лікарів поділилася кількома важливими порадами щодо здоров’я, яких варто дотримуватися кожному, і пояснила, як вони можуть позитивно вплинути на чиєсь життя.

Які саме звички треба впровадити в щоденну рутину, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Які 4 звички треба включити в щоденну рутину

Лікар швидкої допомоги з Англії поділився своїми чотирма найкращими звичками, які слід прийняти для здоровішого життя, включаючи 20-хвилинну щоденну прогулянку, відвідування консультацій у лікаря, своєчасне лікування болю чи проблем і дотримання призначених схем лікування.

Фізичні вправи покращать ваше здоров’я

Неважливо, скільки ви робите, якщо воно більше нуля, навіть 20 хвилин ходьби змусять вас почуватися краще в довгостроковій перспективі, ніж нічого не робити.

Звертайтеся вчасно до своїх лікарів

Причина, по якій ваш стан погіршується, полягає в тому, що ви насправді нічого про нього не знаєте, тому не можете сказати, коли вам потрібне втручання чи ні. Ось для чого вам потрібно звернутися до медиків.

Приймайте ліки, якщо вони вам призначені

Дуже важливо приймати ліки, які призначені вам за рецептом. Не треба сподіватися, що все обійдеться та минеться без сліду. Від високого тиску до інсульту дуже маленький крок.

Не паліть!

Просто не робіть цього. Є абсолютно нуль причин робити це, і ще менше починати паління нікотину, якщо ви ніколи цього не робили.