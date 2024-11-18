Тренер рассказал о воде, которая помогает худеть

Как вода влияет на сытость?

Сытость - это сложный процесс, зависящий от нескольких факторов:

Физическое заполнение желудка. Вода растягивает стены желудка, активируя рецепторы, передающие сигнал сытости мозгу. Гормональные реакции. Сытость связана с уровнем глюкозы, инсулина и других гормонов, стимулируемых калориями. Вода не содержит калорий и не влияет на эти механизмы.

Почему вода помогает снизить потребление калорий?

Хотя вода быстро покидает желудок (через 15-20 минут), она может кратковременно заполнить его. К примеру, выпив 300 мл воды перед едой, человек съедает меньше калорий. Исследования показали, что те, кто выпивал 0,5 литра воды перед каждым приемом пищи, за три месяца теряли на 2 кг больше, чем те, кто этого не делал.

А как насчет еды с водой?

Вода в составе еды работает еще эффективнее. Продукты с высоким содержанием воды (супы, овощи, фрукты) дольше задерживаются в желудке, что усиливает чувство сытости. Например:

Супы имеют более низкую калорийную плотность, поэтому способствуют меньшему потреблению калорий в течение дня.

Исследования показали, что даже добавление воды в блюда (например, в виде супа) увеличивает сытость больше, чем аналогичное количество калорий в "сухой" пище.

Что выбирать для контроля веса?

Продукты с высоким содержанием воды и низким содержанием жира:

Овощи и фрукты: огурцы (96% воды), яблоки (86%).

огурцы (96% воды), яблоки (86%). Здоровые белковые продукты: гриль-телятина (60%).

гриль-телятина (60%). Крупы: вареная гречка (75%).

Продукты с низким содержанием воды (чипсы, вафли, сладости) обладают высокой калорийной плотностью и плохо насыщают.