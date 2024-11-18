Тренер рассказал о воде, которая помогает худеть

Вода не содержит калорий, но ее роль в контроле массы тела оказывается значительно больше, чем можно было бы ожидать. Благодаря своему уникальному влиянию на сытость, вода может помочь потреблять меньше калорий и, как следствие, способствовать снижению веса.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост известного тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Сытость - это сложный процесс, зависящий от нескольких факторов:
Хотя вода быстро покидает желудок (через 15-20 минут), она может кратковременно заполнить его. К примеру, выпив 300 мл воды перед едой, человек съедает меньше калорий. Исследования показали, что те, кто выпивал 0,5 литра воды перед каждым приемом пищи, за три месяца теряли на 2 кг больше, чем те, кто этого не делал.
Вода в составе еды работает еще эффективнее. Продукты с высоким содержанием воды (супы, овощи, фрукты) дольше задерживаются в желудке, что усиливает чувство сытости. Например:
Продукты с высоким содержанием воды и низким содержанием жира:
Продукты с низким содержанием воды (чипсы, вафли, сладости) обладают высокой калорийной плотностью и плохо насыщают.
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