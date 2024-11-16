Лікар назвав добавку №1, яку варто приймати, якщо ви старієте
Люди дуже часто звертаються до харчових добавок для покращення здоров’я, коли вони старіють. Під керівництвом лікаря вони можуть допомогти заповнити прогалини в поживних речовинах і, якщо вони вичерпані, відновити рівень різних вітамінів, мінералів, амінокислот і ферментів до оптимального рівня.
Яку саме добавку треба приймати, щоб загальмувати старіння, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mayo Clinic.
Яку добавку приймати проти старіння організму?
Лікар медичних наук Брен Бауер, директор з досліджень Програми додаткової та інтегративної медицини клініки Мейо, нещодавно обміркував це питання в інтерв’ю для подкасту про здорове старіння.
За його словами, хоча низка добавок може бути широко корисною, вітамін D виділяється як добавка номер один для людей похилого віку.
Всі ми знаємо, що вітамін D дуже важливий для організму.
"Думаю, більшість із нас знають, що це важливо для здоров’я кісток. І, звичайно, коли ми старіємо, як чоловіки, так і жінки піддаються ризику розвитку остеопорозу або остеопенії", - розказав Бауер.
"Але є також докази того, що надто низький рівень вітаміну D може мати багато негативних наслідків не тільки для кісток, але, можливо, для імунної функції, можливо, навіть для роботи м’язів. У нас є кілька цікавих досліджень із літніми людьми з низьким вмістом вітаміну D, які більш схильні до падінь", - продовжив експерт.
Бауер каже, що низький рівень вітаміну D також пов’язаний із підвищеним ризиком зниження когнітивних функцій і що добавки можуть бути цінною частиною більш широкого плану захисту когнітивного здоров’я.
Насправді лікар зазначає, що перед тим, як почати приймати будь-які добавки, ви маєте здати аналізи у свого сімейного лікаря.
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