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Тренер розповів, як зупинити старіння організму

Неділя 12 січня 2025 12:15
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Тренер розповів, як зупинити старіння організму Чи можна зупинити старість організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Юрій Попко

У кожного є друзі одного з віку, які виглядають набагато молодше або старше. Важливо знати, чому так відбувається та як можна сповільнити старіння організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.

Що в організмі відповідає за старіння

За словами експерта, за швидкість старіння та молодість відповідають теломери, а точніше їхня довжина, яка захищає клітини хромосом від старіння під час ділення.

Теломери - це ділянка ДНК, що складається із великого числа повторів та розташована на кінці лінійної хромосоми. Основна роль теломер - захист ДНК.

Довжина цих теломерів у кожного індивідуальна, навіть в людей одного віку і на це впливає ряд причин, а точніше: стрес, соціум (оточення), фізичні навантаження, харчування, сон та екологія.

Чим довші теломери, тим більше разів клітини можуть ділитись за рахунок них, а не шляхом власного тіла, тоді вона скорочується/старіє і гине.

Теломери є в кожній нашій клітині, в різних тканинах, органах і крові. Коли здати кров, то можна побачити там короткі теломери. Однак, інформації з цього мало.

Але можна проаналізувати фактори завдяки тесту, які впливаю на довжину цих самих теломер. В загальному тест ділиться на два великих аспекти: "добробут" та "спосіб життя".

В свою чергу кожен з цих двох аспектів поділяється на дрібніші підпункти:

  • ﻿вплив стресу
  • ﻿клінічно емоційний розлад
  • ﻿соціальна підтримка
  • ﻿фізична активність
  • сон
  • ﻿харчування
  • ﻿вплив хімічних речовин

По кожному з цих пунктів проходите тест і отримуєте бал, кінцевому результаті кожен пункт оцінюється від 0 до 2 балів:

  • ﻿﻿﻿﻿погано
  • ﻿﻿﻿﻿середньо
  • ﻿﻿﻿﻿супер

"Чим більше у вас балів, тим в кращому стані ваші теломери, а також наочно можна проаналізувати, на якому етапі ви найбільше втратили балів і над чим слід попрацювати, щоб виправити", - додав експерт.

Стрес

Будь-яка стресова подія може вкорочувати теломери, при умові, якщо цей стрес хронічний або триває роками. Натомість короткотривалий стрес не такий страшний.

Сам по собі зовнішній фактор не є визначальним - важлива саме реакція на нього.

"Для одного якась дурниця (хтось щось сказав/зробив) - це сильний стрес і людина буде крутити це в голові довго, та згадувати. Це називається - румінація, а інший на наступний день забуде, хоча ситуація може бути одна і та сама", - йдеться у повідомленні.

Помірні розлади не впливають на довжину теломер, а лише фактичні діагнози, які заважають вам жити в повсякденному житті.

Раніше ми повідомляли про 10 стверджень про старість, яким не варто вірити.

Також читайте про 5 ознак того, що ви старієте швидше, ніж повинні.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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