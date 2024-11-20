5 ознак того, що ви старієте швидше, ніж повинні

Старіння є природним процесом у житті людини. Деякі ознаки можуть вказувати на те, що цей процес відбувається швидше, ніж потрібно.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що категорично не повинна ігнорувати кожна людина.

Пошкоджена шкіра сонцем

Лікар Мона Браунфілд розповіла, що надмірне перебування на сонці може завдати шкоди шкірі. Щоденне сонячне світло може мати чимало переваг для психічного та фізичного здоров’я.

Однак, не потрібно так багато сонця, щоб відчути переваги - десяти хвилин може бути цілком достатньо, щоб отримати рекомендований вітамін D.

Надмірне перебування на сонці може порушити еластичність шкіри. Також ультрафіолетове випромінювання може пошкодити білки колагену в шкірі, що призведе до в’ялості шкіри, а також прискорить вироблення меланіну (клітин, які надають шкірі колір), викликаючи темні пігментні плями.

З віком шкіра стає тоншою і менш еластичною, що призводить до появи зморшок, пігментних плям і сухості. Якщо додати до цього зовнішні фактори, такі, наприклад, як вплив сонця та куріння, то цей процес ще прискорюється.

Проблеми з суглобами

Жорсткість та біль у суглобах може бути ознакою передчасного старіння.

"Якщо вам за 40 або менше, і ви починаєте відчувати такі речі, як біль або дискомфорт, це може бути тривожним сигналом", - зазначила доктор філософії Натан Лебрассер.

З віком стає важко виконувати ті дії, які були звичними протягом багатьох років. Виникають болі в м'язах та суглобах, останні втрачають рухливість. Також знижується тонус м'язів і тканин, це позначається не тільки на роботі опорно-рухового апарату, але і на сечостатевій та серцево-судинній системах.

Втрата слуху

Проблеми зі слухом можуть виникнути в будь-якому віці. Гучний шум може пошкодити маленькі волоскові клітини в вухах, які передають звук до мозку. Коли ці волоски зламані, вони не можуть відрости, і чим менше таких волосин, тим гірше ми чуємо.

Випадання волосся

Нормальним є те, коли волосся сивіє та випадає з віком. Однак, стрес може спричинити цей процес раніше.

Щоб уникнути цього, варто слідкувати за своїм здоров'ям та підібрати правильний догляд для волосся.

Поганий сон

Поганий сон може прискорити старіння мозку. Недосипання може призвести до таких хвороб, як ожиріння, діабет та прискорене старіння.

У літніх людей зміщені фази сну - фаза глибокого сну буває дуже короткою, а перший етап сну збільшений. Люди похилого віку сплять неміцно, часто вони прокидаються посеред ночі і потім довгий час не можуть знову заснути.