10 стверджень про старість, яким не варто вірити

Більшість людей починає замислюватися про старість, коли їм перевалить за 40 або 50 років. І у більшості випадків уявлення про літній вік абсолютно невірні. Здається, що у старшому віці немає нічого привабливого і можливостей насолоджуватися життям, але це не так.

Які 10 стверджень про старість абсолютно помилкові і їм вірити не варто, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Національний інститут США з проблем старіння.

Депресія та самотність - це нормально

Але з цими проблемами зараз бореться кожен другий підліток, та й просто дорослий. Тому ця проблема не виключно людей похилого віку, а взагалі - сучасного людства.

"Є так звана U-подібна крива щастя, яку вивели вчені. Вона припускає, що наше задоволення життям зростає з віком. Найнещасніший стан людини у 47 років, а потім ситуація поступово починає покращуватися. І на це не впливає рівень забезпеченості людини", - пояснює засновник першої у світі "школи мудрості середнього віку" Чіп Конлі.

У старшому віці спати потрібно менше

І це неправда. Важливо розуміти свої потреби. Якщо у 60 років вам важливо спати по 9 годин на день, щоб почуватися бадьорим, не треба вважати себе не таким, як усі. То саме стосується й тих, хто вже о 7 ранку активний та повний сил, навіть у свята та вихідні, а нічний відпочинок тривав всього 6-7 годин.

Якщо є проблеми зі сном і ви страждаєте від недосипання, втоми та млявості протягом дня, обов'язково поговоріть з лікарем.

Люди похилого віку не можуть навчатися нового

І це теж помилка, яка особливо шкідлива. Чіп Конлі впевнений, що необхідно і просто обов'язково бути допитливим, активним, цікавитися усім новим - у будь-якому віці, а у старшому тим більш, бо на це є достатньо часу.

Деменція - неминуча

Наука передбачає, що люди все більше страждатиме від деменції, коли житимуть довше. Але зараз боятися старості через те, що ви обов'язково почнете втрачати розум, не варто.

Когнітивні здібності не будуть втрачені, якщо ви вже в середньому віці почнете приділяти більше уваги своєму здоров'ю, будете більш фізично активні та цікаві до нового.

Літні люди можуть травмуватися через фізичні вправи

"Це абсолютне безумство так думати. Всі види фізичної активності корисні, безпечні та необхідні для нашого тіла: садівництво, ходьба, плавання", - каже експерт.

Важливо обрати ту активність, яка підходить саме вам - приносить комфортні відчуття, викликає задоволення та рекомендована лікарями.

Якщо у сім'ї був Альцгеймер, то й у мене буде

І у цьому є тільки частка правди, оскільки спадкова історія може збільшити ймовірність розвитку хвороби. Але людина може вести такий спосіб життя, який значно знижує ризик розвитку хвороби.

З віком варто відмовлятися від водіння

Всі люди старіють по-різному, тому не існує певного віку, після якого водити машину вже не варто. Навіть у похилому віці це можна робити безпечно і єдине, що важливе - адекватно оцінювати свої здібності водія.

Наприклад, замінити автомобіль на більш сучасний, змінити манеру водіння, не користуватися швидкісними трасами, не сідати за кермо в погану погоду, планувати маршрут завчасно і не забувати регулярно перевіряти слух та зір.

Тільки жінкам загрожує остеопороз

Насправді це твердження помилкове лише частково. Спочатку у чоловіків щільність кісток вища, ніж у жінок. Але за статистикою, в одного з 5 чоловіків старше 50 років буде перелом, пов'язаний з остеопорозом. А до 65 або 70 років чоловіки та жінки втрачають кісткову масу з однаковою швидкістю.

Я надто старий, щоб кинути палити

"Будь-хто, хто так говорить, бажає собі чи іншому смерті. І жодних інших думок бути не може. Чим раніше ви відмовитеся від шкідливої звички, тим краще", - каже Конлі.

Доведено, якщо кинути курити у віці до 40 років, ризик смерті зрівняється з показниками людей, які ніколи не курили. Але навіть якщо вам вже 60 років, варто відмовитися від тютюну - ви уникнете багатьох хвороб, а вже за 10 років організм відновиться практично повністю.

Чим раніше ви кинете курити, тим вищий шанс, що ваш організм прийде до стану людини, яка ніколи не брала сигарету до рота.

З виходом на пенсію варто йти з великого сексу

Чіп Конлі, якому нещодавно виповнилося 64 роки, стверджує, що знає багатьох людей свого віку та й старших, які переглядають значення сексу з віком. Він стає неймовірно чуттєвим задоволенням, коли ви буквально ділитеся любов'ю, а не просто займаєтеся сексом.