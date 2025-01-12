Тренер рассказал, как остановить старение организма

У каждого есть друзья одного из возраста, которые выглядят намного моложе или старше. Важно знать, почему так происходит и как можно замедлить старение организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попко.

Что в организме отвечает за старение

По словам эксперта, за скорость старения и молодость отвечают теломеры, а точнее их длина, которая защищает клетки хромосом от старения во время деления.

Теломеры - это участок ДНК, состоящий из большого числа повторов и расположенный на конце линейной хромосомы. Основная роль теломер - защита ДНК.

Длина этих теломеров у каждого индивидуальна, даже у людей одного возраста и на это влияет ряд причин, а точнее: стресс, социум (окружение), физические нагрузки, питание, сон и экология.

Чем длиннее теломеры, тем больше раз клетки могут делиться за счет них, а не за счет собственного тела, тогда она сокращается/стареет и погибает.

Теломеры есть в каждой нашей клетке, в различных тканях, органах и крови. Когда сдать кровь, то можно увидеть там короткие теломеры. Однако, информации по этому мало.

Но можно проанализировать факторы благодаря тесту, которые влияю на длину этих самых теломер. В общем тест делится на два больших аспекта: "благосостояние" и "образ жизни".

В свою очередь каждый из этих двух аспектов делится на более мелкие подпункты:

влияние стресса

клинически эмоциональное расстройство

социальная поддержка

физическая активность

сон

питание

воздействие химических веществ

По каждому из этих пунктов проходите тест и получаете балл, конечном результате каждый пункт оценивается от 0 до 2 баллов:

плохо

средне

супер

"Чем больше у вас баллов, тем в лучшем состоянии ваши теломеры, а также наглядно можно проанализировать, на каком этапе вы больше всего потеряли баллов и над чем следует поработать, чтобы исправить", - добавил эксперт.

Стресс

Любое стрессовое событие может укорачивать теломеры, при условии, если этот стресс хронический или длится годами. Зато кратковременный стресс не так страшен.

Сам по себе внешний фактор не является определяющим - важна именно реакция на него.

"Для одного какая-то ерунда (кто-то что-то сказал/сделал) - это сильный стресс и человек будет крутить это в голове долго, и вспоминать. Это называется - руминация, а другой на следующий день забудет, хотя ситуация может быть одна и та же", - говорится в сообщении.

Умеренные расстройства не влияют на длину теломер, а лишь фактические диагнозы, которые мешают вам жить в повседневной жизни.