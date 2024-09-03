Чи псує дріжджовий хліб фігуру? Тренер Мандзяк дав остаточну відповідь
Чимало людей, які хочуть схуднути, впевнені, що дріжджовий хліб не сприяє втраті ваги. Чи дійсно це так?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.
Чи можна дріжджовий хліб при схудненні?
"В хлібі чимало калорій: крохмаль, цукор, білок і навіть трохи жиру. Але боялись люди не калорій, а саме дріжджів. Та ніхто не пояснював, як дріжджовий хліб псує талію", - написав тренер.
За його словами, дріжджі saccharomyces cerevisiae бояться високих температур, і вже при температурі 50 градусів гинуть.
"Ще ні один хліб на цій планеті не спікся нижче цієї температури. Тобто в хлібі нема ніяких дріжджів, ми їх використали і знищили", - уточнив експерт.
Він пояснив, що немає жодного значення ні для організму, ні для фігури, чи дріжджовий хліб чи на заквасках.
Дріжджовий хліб не псує фігуру.
"Це байка, яка росте і множиться людьми, як тісто з мого дитинства. Необізнаними людьми", - зазначає експерт.
Віктор радить для користі фігурі споживати цільнозерновий хліб, бо там більше клітковини, яка робить їжу ситою і знижує засвоюваність калорій.
Нагадаємо, що до цього тренер назвав найкорисніші солодощі.
Раніше ми писали, як Мандзяк розповів, які саме продукти треба обмежити при схудненні.
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