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Чи псує дріжджовий хліб фігуру? Тренер Мандзяк дав остаточну відповідь

Вівторок 03 вересня 2024 11:39
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Чи псує дріжджовий хліб фігуру? Тренер Мандзяк дав остаточну відповідь Фото: Чи гладшають від дріжджового хліба (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Чимало людей, які хочуть схуднути, впевнені, що дріжджовий хліб не сприяє втраті ваги. Чи дійсно це так?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Чи можна дріжджовий хліб при схудненні?

"В хлібі чимало калорій: крохмаль, цукор, білок і навіть трохи жиру. Але боялись люди не калорій, а саме дріжджів. Та ніхто не пояснював, як дріжджовий хліб псує талію", - написав тренер.

За його словами, дріжджі saccharomyces cerevisiae бояться високих температур, і вже при температурі 50 градусів гинуть.

"Ще ні один хліб на цій планеті не спікся нижче цієї температури. Тобто в хлібі нема ніяких дріжджів, ми їх використали і знищили", - уточнив експерт.

Він пояснив, що немає жодного значення ні для організму, ні для фігури, чи дріжджовий хліб чи на заквасках.

Дріжджовий хліб не псує фігуру.

"Це байка, яка росте і множиться людьми, як тісто з мого дитинства. Необізнаними людьми", - зазначає експерт.

Віктор радить для користі фігурі споживати цільнозерновий хліб, бо там більше клітковини, яка робить їжу ситою і знижує засвоюваність калорій.

Нагадаємо, що до цього тренер назвав найкорисніші солодощі.

Раніше ми писали, як Мандзяк розповів, які саме продукти треба обмежити при схудненні.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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