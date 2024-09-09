Тренер назвал одно действие, которое точно сузит талию
Многие украинцы хотят похудеть, но забывают о простом действии, которое поможет в этом.
Что нужно делать, чтобы качественно худеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост известного тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Что нужно делать для похудения
Эксперт сообщил, что перед тем, как глотать, нужно хорошо пожевать. Но дело не только в этом: пожеванная пища - механически измельченная пища, в таком состоянии слюне легче в нее пропитаться, облегчив дальнейшее пищеварение.
По словам тренера, количество жевательных движений влияет на массу тела.
Он рассказал, что в одном из исследований, которое проводилось на крысах, было обнаружено, что 40 разжевываний по сравнению с 15 приводят к меньшему количеству употребленной пищи.
"И это не удивительно, ведь у испытуемых, жевавших 40 раз была более низкая концентрация гормона голода грелина, и более высокая - глюкагонообразного пептида-1 и холецистокинина - сигнальных молекул сытости. А еще ученые обнаружили интересную закономерность: полные люди имеют привычку мало жевать и быстро глотать по сравнению со стройными", - сказал Виктор.
После этого становится очевидным, что если вы хорошо жуете - у вас узкая талия.
"Но орехи. Так вот, люди ели миндаль. Пережевывали 10, 25 и 40 раз. Кал жевавших 10 раз был наиболее жирным. Вы понимаете, что это значит? Что эти орехи плохо усвоились. А если они плохо усвоились, то много калорий прошло транзитом. Поэтому много жевать - это хорошо, только не орехи", - резюмировал Мандзяк.
Напомним, что тренер Мандзяк рассказал, что нужно есть, чтобы набрать вес худым людям.
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