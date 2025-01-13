Тренер назвала 3 міфи про фітнес, які шкодять організму

Фітнес з кожним днем стає все популярнішим та допомагає усім охочим скинути зайву вагу в короткі терміни і підтягнути тіло. Однак, навколо таких тренувань виникло багато міфі, у які не варто вірити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Найважче у фітнес-індустрії - це розпочати щось робити і знайти свою ціль. Експерт радить більше зосереджуватися на своїй силі, ніж на вазі.
Онлайн тренування набудуть ще більшої популярності
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