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Тренер назвала 3 міфи про фітнес, які шкодять організму

Поширені міфи про фітнес, у які не варто вірити (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фітнес з кожним днем ​​стає все популярнішим та допомагає усім охочим скинути зайву вагу в короткі терміни і підтягнути тіло. Однак, навколо таких тренувань виникло багато міфі, у які не варто вірити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Список міфів

Що найважливіше у фітнесі

Найважче у фітнес-індустрії - це розпочати щось робити і знайти свою ціль. Експерт радить більше зосереджуватися на своїй силі, ніж на вазі.

Онлайн тренування набудуть ще більшої популярності

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