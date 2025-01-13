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Тренер назвала 3 мифа о фитнесе, которые вредят организму

Распространенные мифы о фитнесе, в которые не стоит верить (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Фитнес с каждым днем становится все популярнее и помогает всем желающим сбросить лишний вес в короткие сроки и подтянуть тело. Однако, вокруг таких тренировок возникло много мифов, в которые не стоит верить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Список мифов

Что самое важное в фитнесе

Самое трудное в фитнес-индустрии - это начать что-то делать и найти свою цель. Эксперт советует больше сосредотачиваться на своей силе, чем на весе.

Онлайн тренировки приобретут еще большую популярность

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