Тренер назвала 3 мифа о фитнесе, которые вредят организму

Фитнес с каждым днем становится все популярнее и помогает всем желающим сбросить лишний вес в короткие сроки и подтянуть тело. Однако, вокруг таких тренировок возникло много мифов, в которые не стоит верить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Самое трудное в фитнес-индустрии - это начать что-то делать и найти свою цель. Эксперт советует больше сосредотачиваться на своей силе, чем на весе.
Онлайн тренировки приобретут еще большую популярность
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