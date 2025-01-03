4 вправи, які кожен має виконувати у 50 років, щоб бути здоровим та активним

Людям після 50 років важливо залишатись активними у житті, щоб бути здоровими. Варто два рази на тиждень виконувати 4 вправи і ви побачите позитивні зміни у тілі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку американських тренерів Мілада і Райана, які також відомі як "Tailoredfitpt".

Які вправи виконувати людям 50+

Експерти поділились 30-хвилинною зручною для початківців програмою, орієнтованою на довголіття.

"Повірте мені, коли я кажу, що силові тренування є основним прискорювачем якості життя для літніх батьків. Це настільки важливо, що я закликаю вас зробити все можливе. Якщо ваші батьки не активно працюють над своєю силою у 50 і 60 років, то не очікуйте, що вони будуть незалежними у свої 70, 80 і 90 років", - йдеться у повідомленні.

Підйоми колін

Перша вправа полягає в тому, що ви стаєте на низьку платформу або сходи, утримуючи вагу. При цьому високо підіймайте коліна та знову опускайте.

Це не тільки зміцнює ноги, але й одночасно покращує рівновагу та стабільність. Якщо це занадто складно, ви можете почати з виконання випаду, утримуючи гирі в руках, які повільно будете опускати вниз.

Жим однією рукою

Вправа призначена для зміцнення верхньої частини спини та покращення постави.

"Це гарантує, що їхні плечі не будуть боліти під час виконання звичних справ", - сказали тренера.

Щоб виконати цей рух, зробіть нахил та покладіть одну руку на лаву для підтримки, а іншою рукою піднімайте вагу вгору і назад. Тримайте ноги нарізно для більшої підтримки.

Для початку використовуйте легку вагу або резинку.

Присідання з гантелями

Така вправа чудова для загальної сили та рухливості нижньої частини тіла. Потрібно обома руками тримати гантелю на рівні грудей та виконувати звичайні присідання.

Рух чудово покращує рухливість стегна та силу м'язів.

Підйом гантелей

Візьміть у руки гантелі та підійміть їх спочатку до плечей, а вже потім над головою. Після цього опустіть їх та виконайте рух знову.

"Це покращить біцепси та силу плечей за один рух, що є невід’ємною частиною таких завдань, як носити продукти в будинок або прибирати посуд на полиці над головою", - додали експерти.