Скільки присідань потрібно робити за 60 секунд, щоб перевірити свою силу

Присідання є одним з простих, доступних та ефективних вправ, яку можна виконувати будь-де - вдома, на роботі та в парку. Якщо ви можете зробити певну кількість присідань за 60 секунд, то ваше тіло у чудовій формі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Чому присідання є найкращим тестом на фізичну форму

Присідання є ключовою основою функціональної форми тіла та справжнім показником сили, рухливості та витривалості. Цей комплексний рух залучає такі основні м’язи, підколінні сухожилля, сідничні м’язи та прес.

Правильне присідання вимагає рівноваги, гнучкості та сили, що робить його надійним еталоном загальної фізичної форми. Це перевіряє не лише вашу силу, але й вашу здатність підтримувати форму під час втоми, перевіряючи, наскільки добре ваші м’язи та серцево-судинна система працюють разом.

Окрім тренажерного залу, присідання імітують такі рухи, як сидіння та підйоми, що робить їх необхідними для щоденної роботи.

Незалежно від того, виконуєте ви присідання з власною вагою, келихоподібні присідання або присідання зі штангою на спині, їх можна масштабувати відповідно до вашого рівня фізичної підготовки та цілей.

Скільки присідань потрібно зробити за 60 секунд

Кількість присідань, які ви можете виконати за 60 секунд, залежить від вашого рівня фізичної підготовки, форми та витривалості:

Початківець - якщо ви можете зробити 15-25 присідань за хвилину, то ви на правильному шляху для зміцнення тіла

Середній рівень - виконання 30-40 присідань за хвилину означає, що у вас хороша сила та витривалість нижньої частини тіла

Високий рівень - виконання 45+ присідань за хвилину показує вашу велику силу, витривалість і мобільність

Важливо пам'ятати, що якість важливіша за кількість. Неправильне присідання не принесе ніякої користі. Зосередьтеся на глибині, стабільності та контролі, щоб справді виміряти свій рівень фізичної підготовки.

Як покращувати результати при присіданні

Якщо ви хочете покращити свої показники, то нарощування м’язової витривалості є ключовим. Почніть із цих практичних порад: