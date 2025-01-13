Тренер назвала 3 мифа о фитнесе, которые вредят организму

Фитнес с каждым днем становится все популярнее и помогает всем желающим сбросить лишний вес в короткие сроки и подтянуть тело. Однако, вокруг таких тренировок возникло много мифов, в которые не стоит верить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Список мифов

Фитнес-инструктор Кэролайн Идинс рассказала, что один из самых больших мифов о силовых тренировках заключается в том, что так вы увеличите свои мышцы и особенно для многих женщин это главная причина, почему они боятся это попробовать.

Это ошибочное представление часто является причиной того, что силовые тренировки игнорируются, а долгосрочные преимущества для здоровья, такие как защита костной ткани, улучшение осанки, психического здоровья и профилактика травм гораздо важнее.

Другие ложные представления, в которые не стоит верить:

Упражнения, которые нацелены только на определенные зоны (например, для пресса) не является хорошей идеей. Тело работает как единое целое, а потеря жира и набор мышц происходит равномерно по всему телу благодаря сочетанию сбалансированной диеты и постоянных физических упражнений

Упражнения в неправильном питании не дадут результата. Все должно быть сбалансировано, чтобы получить результаты. Физические упражнения имеют решающее значение для хорошего общего здоровья, но неправильное питание также повлияет на прогресс, уровень энергии и самочувствие

Чем больше вы тренируетесь, тем лучше будете чувствовать себя - это ошибка. Перетренировка приведет к усталости и повышенному риску травм. Отдых и восстановление являются важными компонентами сбалансированного фитнеса

Что самое важное в фитнесе

Важно помнить, что любое движение имеет значение, поэтому если вы можете заниматься 10 минут до и после работы или во время обеденного перерыва, это также принесет пользу.

Помните, что ходьба - это самое недооцененное физическое упражнение, а пребывание на природе имеет целую кучу преимуществ как психического, так и физического здоровья.

Самое трудное в фитнес-индустрии - это начать что-то делать и найти свою цель. Эксперт советует больше сосредотачиваться на своей силе, чем на весе.

Благодаря регулярным тренировкам и правильному сбалансированному питанию вы увидите результаты во всех сферах.

Чтобы позаботиться о своем теле надолго, фитнес-инструктор с 20-летним стажем советует выполнять функциональные упражнения, которые прорабатывают несколько групп мышц одновременно.

Наряду с физическими упражнениями стоит обеспечить свое тело нужными питательными веществами. Белок особенно является ключевым, как и основные витамины и минералы в нашем рационе, которые нужны для оптимального здоровья.

Тренировки с резистивными лентами - это еще один отличный способ тренировки, который идеально подходит для увеличения мышц и силы, в то же время легко воздействуя на суставы.

Какие тренировки станут популярными в 2025 году

Онлайн тренировки приобретут еще большую популярность

Потренироваться прямо дома - это не только удобно, но и повышает уверенность и эффективность тренировки. Это особенно актуально для тех, у кого плотный график и нет времени, чтобы вырваться в спортзал.

Тренировки на свежем воздухе