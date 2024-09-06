Тренер Мандзяк розповів, що треба їсти, щоб набрати вагу худим людям

Чимало людей в Україні хочуть не схуднути, а навпаки - набрати вагу.
Як правильно це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.
Віктор повідомив, що для нарощування мускулатури необхідні силові тренування, бо якщо ви будете просто багато їсти, то збільшення маси тіла буде зумовлено приростом жирової тканини десь на 75%.
Мускулатура може рости навіть в дефіциті калорій, але оптимальні умови росту м'язів - профіцит калорій 300-400 калорій.
"Тобто ти маєш їсти на 300-400 калорій більше, ніж спалює твоє тіло. І тут вилазить на подіум твоя "струнка природа". В тебе, враховуючи твою "стрункість без зусиль" в середовищі, де не потрібно витрачати калорії на пересування, але їх можна отримати величезну кількість в компактній і смачній формі, є дві особливості: марнотратний метаболізм, слабовиражена харчова поведінка", - сказав експерт.
Слабовиражена харчова поведінка - це знижений апетит, швидка насичуваність, тривала ситість, менша тяга до калорійної їжі, зазначив він.
В середньостатистичної людини засвоюється десь 95% спожитих калорій.
"Отже, щоб набрати масу, тобі треба їсти суттєво більше калорій, долаючи свою вроджену відносну байдужість до їжі, і тіло, яке прагне все зайве спалити", - додав Мандзяк.
Віктор зазначив, що безумовно, набрати необхідний калораж за рахунок калорійної їжі простіше. Але слід пам'ятати, що більшість калорійної їжі (шоколад, масло, торт, нагетси, бургери) - це їжа, в якій мало корисних речовин.
Тому треба налягати на "здорові" калорійні опції.
"Щедро поливай салати оливковою/лляною олією, їж сухофрукти, горіхи, насіння, авокадо. Шось на кшталт шоколаду можна, звісно, але дозовано.Низькокалорійні овочі і фрукти теж їж обов'язково. Хоч вони перешкоджають набивати шлунок калоріями, забираючи собі частину його об'єму, вони вкрай корисні. Їжте хоча б порцію фруктів і овочів на добу", - радить експерт.
Нагадаємо, що тренер назвав продукти, які обов'язково мають бути в холодильнику.
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