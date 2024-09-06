Тренер Мандзяк рассказал, что нужно есть, чтобы набрать вес худым людям

Многие в Украине хотят не похудеть, а наоборот - набрать вес.
Как правильно это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Виктор сообщил, что для наращивания мускулатуры необходимы силовые тренировки, потому что если вы будете просто есть много, то увеличение массы тела будет обусловлено приростом жировой ткани где-то на 75%.
Мускулатура может расти даже в дефиците калорий, но оптимальные условия роста мышц - профицит калорий 300-400 калорий.
"То есть ты должен есть на 300-400 калорий больше, чем сжигает твое тело. И тут вылезает на подиум твоя "стройная природа". У тебя, учитывая твою "стройность без усилий" в среде, где не нужно тратить калории на передвижение, но их можно получить огромное количество в компактной и вкусной форме, есть две особенности: расточительный метаболизм, слабовыраженное пищевое поведение", - сказал эксперт.
Слабовыраженное пищевое поведение - это пониженный аппетит, быстрая насыщенность, длительная сытость, меньшая тяга к калорийной пище, отметил он.
В среднестатистическом человеке усваивается где-то 95% потребленных калорий.
"Итак, чтобы набрать массу, тебе нужно есть существенно больше калорий, преодолевая свое врожденное относительное безразличие к пище, и тело, которое стремится все излишне сжечь", - добавил Мандзяк.
Виктор отметил, что, безусловно, набрать необходимый калораж за счет калорийной пищи проще. Но следует помнить, что большинство калорийной пищи (шоколад, масло, торт, наггетсы, бургеры) - это пища, в которой мало полезных веществ.
Поэтому нужно налегать на здоровые калорийные опции.
"Щедро поливай салаты оливковым/льняным маслом, ешь сухофрукты, орехи, семена, авокадо. Что-то вроде шоколада можно, конечно, но дозировано. Низкокалорийные овощи и фрукты тоже ешь обязательно. Хоть они препятствуют набивать желудок калориями, забирая часть его объема, они крайне полезны. Ешьте хотя бы порцию фруктов и овощей в сутки", - советует эксперт.
Напомним, что тренер назвал продукты, которые обязательно должны быть в холодильнике.
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