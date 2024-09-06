Тренер Мандзяк рассказал, что нужно есть, чтобы набрать вес худым людям

Как набрать вес худым людям

Виктор сообщил, что для наращивания мускулатуры необходимы силовые тренировки, потому что если вы будете просто есть много, то увеличение массы тела будет обусловлено приростом жировой ткани где-то на 75%.

Мускулатура может расти даже в дефиците калорий, но оптимальные условия роста мышц - профицит калорий 300-400 калорий.

"То есть ты должен есть на 300-400 калорий больше, чем сжигает твое тело. И тут вылезает на подиум твоя "стройная природа". У тебя, учитывая твою "стройность без усилий" в среде, где не нужно тратить калории на передвижение, но их можно получить огромное количество в компактной и вкусной форме, есть две особенности: расточительный метаболизм, слабовыраженное пищевое поведение", - сказал эксперт.

Слабовыраженное пищевое поведение - это пониженный аппетит, быстрая насыщенность, длительная сытость, меньшая тяга к калорийной пище, отметил он.

В среднестатистическом человеке усваивается где-то 95% потребленных калорий.

"Итак, чтобы набрать массу, тебе нужно есть существенно больше калорий, преодолевая свое врожденное относительное безразличие к пище, и тело, которое стремится все излишне сжечь", - добавил Мандзяк.

Виктор отметил, что, безусловно, набрать необходимый калораж за счет калорийной пищи проще. Но следует помнить, что большинство калорийной пищи (шоколад, масло, торт, наггетсы, бургеры) - это пища, в которой мало полезных веществ.

Поэтому нужно налегать на здоровые калорийные опции.

"Щедро поливай салаты оливковым/льняным маслом, ешь сухофрукты, орехи, семена, авокадо. Что-то вроде шоколада можно, конечно, но дозировано. Низкокалорийные овощи и фрукты тоже ешь обязательно. Хоть они препятствуют набивать желудок калориями, забирая часть его объема, они крайне полезны. Ешьте хотя бы порцию фруктов и овощей в сутки", - советует эксперт.