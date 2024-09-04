ua en ru
Ср, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тренер назвав продукти, які обов'язково мають бути в холодильнику

Середа 04 вересня 2024 10:47
UA EN RU
Тренер назвав продукти, які обов'язково мають бути в холодильнику Фото: Які продукти мають бути у тих, хто піклується про фігуру (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Люди, які піклуються про свою фігуру, мають споживати їжу з усіх груп продуктів.

Що саме має бути в холодильнику, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео відомого тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Що має бути неодмінно в холодильнику

В вашому холодильнику завжди мають бути овочі, фрукти, м'ясо та риба, яйця, молочні продукти. Серед іншого на кухні мають бути каші, бобові, горіхи та насіння.

"Бажано, щоб усе це було в раціоні. Ми говоримо про бажано, а не обов'язково.", - зазначив тренер.

З приводу горіхів Віктор повідомив, що попри свою калорійність, але номінально вони погано засвоюються.

"В горіхах 600 калорій, але враховуючи їх низьку засвоюваність, там по факту близько 500, хоча це теж багато", - сказав Мандзяк.

За словами нутриціолога, чим менше у нас правил у харчування, тим краще.

Нагадаємо, що тренер Мандзяк дав остаточну відповідь, чи псує фігуру хліб.

Раніше ми писали, як Мандзяк розповів, які саме продукти треба обмежити при схудненні.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здорова їжа Здоров'я
NEWS
Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)
Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)