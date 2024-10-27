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Трендовий манікюр на осінь: 7 ідей стильного "френча" з яскравими кінчиками

Неділя 27 жовтня 2024 14:19
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Трендовий манікюр на осінь: 7 ідей стильного "френча" з яскравими кінчиками Модний французький манікюр (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Французький манікюр - один із найпоширеніших і найпопулярніших видів дизайну нігтів. Він виглядає так: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір. Однак зараз у тренді різні варіації френчу - від мікрофренчу до кінчиків різних відтінків.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про незвичні варіанти френчу на осінь 2024 року.

Мікрофренч з різними кінчиками

Це зменшена варіація класичного френча. Дуже тонка "усмішка" французького манікюру виглядає елегантно та дуже стильно у квадратній та овальній формі.

Трендовий манікюр на осінь: 7 ідей стильного &quot;френча&quot; з яскравими кінчиками

Мікрофренч із різнокольоровими кінчиками (фото: instagram.com/yo_keshh)

Френч та блискітки

Виберіть стильний фіолетовий відтінок гель-лаку з блискітками. Французький манікюр можна зробити на 1 або 2 нігтях, урізноманітнивши таким чином однотонний нейл-арт.

Трендовий манікюр на осінь: 7 ідей стильного &quot;френча&quot; з яскравими кінчикамиТрендовий манікюр на осінь: 7 ідей стильного &quot;френча&quot; з яскравими кінчиками

Стильний френч (фото: instagram.com/disseynails)

Незвичний візерунок та французький манікюр

Також кінчик французького манікюру можна покрити декількома відтінками, створивши незвичний геометричний візерунок. Особливо гарно такий манікюр виглядатиме на довгих нігтях мигдалеподібної форми.

Трендовий манікюр на осінь: 7 ідей стильного &quot;френча&quot; з яскравими кінчиками

Двокольоровий кінчик (фото: instagram.com/nails_of_la)

Френч і квітковий візерунок

Ще один варіант - поєднати кілька дизайнів в одному. Можна зробити французький манікюр із блакитним кінчиком, а на одному чи двох нігтях дизайн із ромашками.

Трендовий манікюр на осінь: 7 ідей стильного &quot;френча&quot; з яскравими кінчикамиТрендовий манікюр на осінь: 7 ідей стильного &quot;френча&quot; з яскравими кінчиками

Варіант манікюру (фото: instagram.com/tiffanyabbigailebeauty)

Французький манікюр та муаровий візерунок

Ще один небанальний варіант - розмитий візерунок посмішки "френча" у вигляді хмаринок. Доповнити такий дизайн можна намистинами або стразами.

Трендовий манікюр на осінь: 7 ідей стильного &quot;френча&quot; з яскравими кінчиками

Варіант манікюру (фото: instagram.com/tiffanyabbigailebeauty)

Французький манікюр та намистини

Варіант ніжного та романтичного манікюру - урізноманітніть френч із фіолетовим кінчиком бусинами або стразами.

Трендовий манікюр на осінь: 7 ідей стильного &quot;френча&quot; з яскравими кінчикамиТрендовий манікюр на осінь: 7 ідей стильного &quot;френча&quot; з яскравими кінчиками

Френч із намистинами (фото: instagram.com/overglowedit)

Раніше ми писали про 7 ідей стильного нейл-арту з павутиною та павуками на Хелловін-2024.

Також перегляньте 8 варіантів фіолетового французького манікюру.

Для написання матеріалу були використані сторінки нейл-майстрів: instagram.com/yo_keshh, instagram.com/disseynails, instagram.com/nails_of_la, instagram.com/tiffanyabbigailebeauty, instagram.com/overglowedit.

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