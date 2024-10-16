ua en ru
Ср, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Манікюр на Хелловін-2024: 7 ідей стильного нейл-арту з павутинням і павуками

Середа 16 жовтня 2024 13:14
UA EN RU
Манікюр на Хелловін-2024: 7 ідей стильного нейл-арту з павутинням і павуками Модний манікюр на Хелловін-2024 (фото: instagram.com/heygreatnails)
Автор: Катерина Собкова

Чимало модниць стежать за модними тенденціями в манікюрі та макіяжі. І якщо ви вже робили трендовий мейкап, як у Кім Кардашьян, поекспериментуйте з незвичайним нейл-артом напередодні найстрашнішого свята - Хелловіна.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які оригінальні дизайни манікюру в тематиці Хелловіна можна зробити у жовтні.

Традиційні кольори цього свята - це, звичайно ж, помаранчевий та чорний. Однак можна покрити майже всі нігті чорним відтінком, а один або два виділити білим і намалювати на них павутину. Вийде стильний дизайн, який точно виділить вас із натовпу.

Манікюр на Хелловін-2024: 7 ідей стильного нейл-арту з павутинням і павуками

Чорно-білий манікюр (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Довгі нігті мигдалеподібної форми можна покрити гарним сіро-коричневим відтінком, а на одному або двох нігтях зробити французький манікюр. Також малюємо на кількох сріблясте павутиння, а на напівпрозорому фоні - павуків.

Манікюр на Хелловін-2024: 7 ідей стильного нейл-арту з павутинням і павуками

Манікюр з павуками на Хелловін (фото: instagram.com/heygreatnails)

Ще один варіант: покриваємо нігті нюдовим або напівпрозорим відтінком, а білим кольором малюємо павутину. Потім за допомогою стемпінгу або спеціальних наклейок прикрашаємо чорними павуками. Доповнити дизайн можна невеликими стразами.

Манікюр на Хелловін-2024: 7 ідей стильного нейл-арту з павутинням і павуками

Манікюр на Хелловін (фото: instagram.com/heygreatnails)

Також можна поекспериментувати з незвичним френчем: для цього наносимо базове покриття, а замість традиційної "усмішки" малюємо смуги, що імітують павутину. Зверху доповнити дизайн можна наклейками-слайдерами у вигляді павуків.

Манікюр на Хелловін-2024: 7 ідей стильного нейл-арту з павутинням і павуками

Дизайн із павутиною (фото: instagram.com/myprettyset)

Також в одному манікюрі можна поєднати три кольори: білий, чорний та помаранчевий. Наносимо їх на кінчики нігтів і робимо хвилясті краї. Доповнити дизайн можна павутиною та павуками.

Манікюр на Хелловін-2024: 7 ідей стильного нейл-арту з павутинням і павуками

Варіант манікюру на Хелловін (фото: instagram.com/disseynails)

Навіть на Хелловін можна зробити ніжний дизайн. Для цього покриваємо нігті напівпрозорим лаком, а зверху наносимо візерунок, що імітує павутину, світловідбиваючим гель-лаком. Він буде ефектно переливатись при штучному освітленні або на вечірці.

Манікюр на Хелловін-2024: 7 ідей стильного нейл-арту з павутинням і павуками

Стильний варіант (фото: instagram.com/pop_polished)

Для Хелловіна можна вибрати не тільки моторошні дизайни та традиційні кольори. Поекспериментуйте з яскравими, наприклад, малиновим або фіолетовим. А павутиння, павуків і привидів можна зобразити за допомогою білого гель-лаку.

Манікюр на Хелловін-2024: 7 ідей стильного нейл-арту з павутинням і павукамиМанікюр на Хелловін-2024: 7 ідей стильного нейл-арту з павутинням і павуками

Яскраві варіанти (фото: instagram.com/pop_polished, instagram.com/lolo.nailedit)

Раніше ми розповіли про оригінальні ідеї манікюру на Хелловін-2024.

Також перегляньте 7 ідей трендового темно-синього "френча".

Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки майстрів нейл-арту: Lauren, Aistė Haas, Myprettyset, Dayanna Issey Sapiens, franci.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
NEWS
Зеленський у Раді представив план перемоги України: що в ньому
Зеленський у Раді представив план перемоги України: що в ньому