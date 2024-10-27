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Трендовый маникюр на осень: 7 идей стильного "френча" с яркими кончиками

Воскресенье 27 октября 2024 14:19
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Трендовый маникюр на осень: 7 идей стильного "френча" с яркими кончиками Модный французский маникюр (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Французский маникюр - один из самых распространенных и популярных видов дизайна ногтей. Он выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет. Однако сейчас в тренде разные вариации френча - от микрофренча до кончиков разных оттенков.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о необычных вариантах френча на осень 2024 года.

Микрофренч с разными кончиками

Это уменьшенная вариация классического френча. Очень тонкая "улыбка" французского маникюра выглядит элегантно и очень стильно в квадратной и овальной форме.

Трендовый маникюр на осень: 7 идей стильного &quot;френча&quot; с яркими кончиками

Микрофренч с разноцветными кончиками (фото: instagram.com/yo_keshh)

Френч и блестки

Выберите стильный фиолетовый оттенок гель-лака с блестками. Французский маникюр можно сделать на 1 или 2 ногтях, разнообразив таким образом однотонный нейл-арт.

Трендовый маникюр на осень: 7 идей стильного &quot;френча&quot; с яркими кончикамиТрендовый маникюр на осень: 7 идей стильного &quot;френча&quot; с яркими кончиками

Стильный френч (фото: instagram.com/disseynails)

Необычный узор и французский маникюр

Также кончик французского маникюра можно покрыть несколькими оттенками, создав необычный геометрический узор. Особенно красиво такой маникюр будет смотреться на длинных ногтях миндалевидной формы.

Трендовый маникюр на осень: 7 идей стильного &quot;френча&quot; с яркими кончиками

Двухцветный кончик (фото: instagram.com/nails_of_la)

Френч и цветочный узор

Еще один вариант - совместить несколько дизайнов в одном. Можно сделать французский маникюр с голубым кончиком, а на одном или двух ногтях дизайн с ромашками.

Трендовый маникюр на осень: 7 идей стильного &quot;френча&quot; с яркими кончикамиТрендовый маникюр на осень: 7 идей стильного &quot;френча&quot; с яркими кончиками

Вариант маникюра (фото: instagram.com/tiffanyabbigailebeauty)

Французский маникюр и муаровый узор

Еще один небанальный вариант - размытый узор улыбки "френча" в виде облаков. Дополнить такой дизайн можно бусинами или стразами.

Трендовый маникюр на осень: 7 идей стильного &quot;френча&quot; с яркими кончиками

Вариант маникюра (фото: instagram.com/tiffanyabbigailebeauty)

Французский маникюр и бусины

Вариант нежного и романтичного маникюра - разнообразьте френч с фиолетовым кончиком бусинами или стразами.

Трендовый маникюр на осень: 7 идей стильного &quot;френча&quot; с яркими кончикамиТрендовый маникюр на осень: 7 идей стильного &quot;френча&quot; с яркими кончиками

Френч с бусинами (фото: instagram.com/overglowedit)

Ранее мы писали про 7 идей стильного нейл-арта с паутиной и пауками на Хэллоуин-2024.

Также посмотрите 8 вариантов фиолетового французского маникюра.

Для написания материала были использованы страницы нейл-мастеров: instagram.com/yo_keshh, instagram.com/disseynails, instagram.com/nails_of_la, instagram.com/tiffanyabbigailebeauty, instagram.com/overglowedit.

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