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8 ідей фіолетового французького манікюру: від блискучих кінчиків до лавандових акцентів

П'ятниця 20 вересня 2024 13:45
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8 ідей фіолетового французького манікюру: від блискучих кінчиків до лавандових акцентів Френч з фіолетовим кінчиком (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Французький манікюр - один із найпоширеніших і найпопулярніших видів дизайну нігтів. Він виглядає так: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір. Однак зараз у тренді різні варіації френча - від мікрофренча до кінчиків різних відтінків.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які варіанти цього дизайну у фіолетовому відтінку можна приглянути на осінній сезон.

Френч із незвичним фіолетовим кінчиком буде цікаво виглядати на нігтях різної довжини та форми.

8 ідей фіолетового французького манікюру: від блискучих кінчиків до лавандових акцентів

Варіант небанального френча (фото: instagram.com/yo_keshh)

Більше того, "усмішку" французького манікюру можна зробити не рівною, а у вигляді цікавого хвилястого візерунка на кожному нігті. Також додадуть оригінальності мазки іншим відтінком біля основи нігтя.

8 ідей фіолетового французького манікюру: від блискучих кінчиків до лавандових акцентів

Цікавий французький манікюр (фото: instagram.com/nails_and_soul)

Ще один варіант на осінь 2024 - кінчик покриваємо двома відтінками фіолетового та контрастним кольором - для цього можна вибрати чорний гель-лак.

8 ідей фіолетового французького манікюру: від блискучих кінчиків до лавандових акцентів

Французький манікюр із фіолетовим кінчиком (фото: instagram.com/nails_and_soul)

Такий двокольоровий френч також можна доповнити іншими дизайнами: наприклад, стемпінгом - тобто перенесенням на ніготь малюнка з трафарету за допомогою штампу. Або доповнити малюнками від руки.

8 ідей фіолетового французького манікюру: від блискучих кінчиків до лавандових акцентів

Оригінальний нейл-арт на осінь (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Якщо ви полюбляєте незвичайні дизайни, намалюйте на кінчику незвичний розмитий або, як його ще називають, муаровий візерунок, використовуючи різні відтінки фіолетового. Вийде дуже стильно.

8 ідей фіолетового французького манікюру: від блискучих кінчиків до лавандових акцентів

Варіант із муаровим візерунком (фото: instagram.com/tiffanyabbigailebeauty)

Також "усмішку" французького манікюру можна намалювати за допомогою лаку із шиммерними блискітками різного розміру. Такий манікюр гарно виглядатиме на довгих нігтях мигдалеподібної форми.

8 ідей фіолетового французького манікюру: від блискучих кінчиків до лавандових акцентів

Френч із блискучими кінчиками (фото: instagram.com/yo_keshh)

Або такий дизайн можна виконати у вигляді ліній, що імітують полум'я вогню.

8 ідей фіолетового французького манікюру: від блискучих кінчиків до лавандових акцентів

Стильний дизайн (фото: instagram.com/afreshset)

А якщо ви полюбляєте квіткові візерунки, прикрасьте нігті френчем лавандового відтінку та милими ромашками.

8 ідей фіолетового французького манікюру: від блискучих кінчиків до лавандових акцентів

Варіант із квітами та френчем (фото: instagram.com/tiffanyabbigailebeauty)

Раніше ми розповіли, як виглядає модний чорний манікюр на осінь 2024 року.

Також читайте, чим відрізняється корекція нігтів від укріплення.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки майстрів нейл-арту: Phoebe Cascarina, Tiffany Minifie, Nia Ho, Nails By Alora, Lauren.

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