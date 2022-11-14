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Тренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезону

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Понеділок 14 листопада 2022 18:42
Тренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезону Ці речі варто мати в зимовому гардеробі цього сезону (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Відверто кажучи, мати привабливий вигляд взимку – задача не з простих.

Усе, тому що зимовий одяг громіздкий та об’ємний. А надягти ще шапку та шарф, і в результаті ви маєте вигляд справжньої капусти.

Спеціально для Styler стиліст Юлія Сайко розповіла про головні модні тенденції зими 2022-2023.

Верхній одяг

Головним елементом гардероба взимку є верхній одяг, тому на нього варто робити головний акцент. Стиліст радить мати декілька варіантів на різну погоду та під різні образи.

Жінкам варто придбати екошубу, маскулінну оверсайз дублянку та куртку puffer. Незалежно від того, що на вас: сукня, джинси чи спортивний костюм - ви зможете дібрати верхній одяг до будь-чого, маючи в шафі такий арсенал.

Тренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезону

Жіноча зимова екошуба

Тренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезону

Маскулінна оверсайз дублянка

Тренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезону

Жіноча куртка puffer

У чоловіків перелік трохи менший, але тим не менше придбайте своїй половинці об’ємне пальто та куртку puffer. Перший варіант ідеально доповнить строгий класичний образ, а куртка буде комбінуватися із повсякденними образами.

Тренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезонуТренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезону

Чоловічий верхній одяг на зиму

Жіночий гардероб

Якщо верхній одяг жінок і чоловіків ще мав щось спільне, то решта елементів гардероба відрізняється. Розгляньмо спочатку актуальний взимку жіночий одяг.

Багатошаровість залишається популярною, тому фахівець радить придбати твідовий жакет і трикотажний штанний костюм. Це класика будь-якого сезону, однак взимку надавайте перевагу теплим матеріалам.

Тренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезону

Твідовий жакет на зиму

Не забувайте про зимові светри, які не лише зігріють, а й стануть родзинкою «луку». Щоб светр добре обігрував образ, зверніть увагу на високий комір і блискавку.

Тренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезону

Актуальний светр взимку 2022-2023

На ваш подив зима - це не лише про грубі тканини. Юлія каже, що про легкість в одязі забувати геть не обов’язково, тому шовкова блуза точно стане вам у пригоді.

Для додавання жіночих акцентів також можна звернути увагу на спідниці довжини міді та трикотажні сукні. Вони створять затишний образ і не дадуть вам замерзнути в холод.

Тренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезону

Жіночна трикотажна сукня

Стосовно взуття, то цілком достатньо буде мати по парі дутих черевиків
і низьких валянків по типу UGG. А от з аксесуарів придбайте об'ємний шерстяний шарф для багатошарових образів.

Тренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезонуТренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезону

Базове жіноче взуття на зиму

Чоловічий гардероб

У чоловічому зимовому одязі акцент роблять на светрах, кофтах тощо. Тому представнику сильної статі точно варто мати в шафі оверсайз светр з принтом, джемпер-поло та так звану "фліску".

Тренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезону

Чоловічий джемпер-поло

Тренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезону

Чоловіча фліска на зиму

Серед варіацій штанів краще віддати перевагу штанам з защипами та штанам карго замість звичайних синіх джинсів. Чоловічі аксесуари взимку не відрізняються від класики: це шапка біні та об'ємний шарф.

Тренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезонуТренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезону

Штани з защипами та штани карго

Тренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезону

Зимова шапка біні для чоловіків

Раніше ми розповідали, як вибрати якісний зимовий одяг, щоб носити не один сезон.

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