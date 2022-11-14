Тренди зими 2023: що потрібно мати в шафі цього сезону

Усе, тому що зимовий одяг громіздкий та об’ємний. А надягти ще шапку та шарф, і в результаті ви маєте вигляд справжньої капусти.

Відверто кажучи, мати привабливий вигляд взимку – задача не з простих.

Верхній одяг

Головним елементом гардероба взимку є верхній одяг, тому на нього варто робити головний акцент. Стиліст радить мати декілька варіантів на різну погоду та під різні образи.

Жінкам варто придбати екошубу, маскулінну оверсайз дублянку та куртку puffer. Незалежно від того, що на вас: сукня, джинси чи спортивний костюм - ви зможете дібрати верхній одяг до будь-чого, маючи в шафі такий арсенал.

Жіноча зимова екошуба

Маскулінна оверсайз дублянка

Жіноча куртка puffer

У чоловіків перелік трохи менший, але тим не менше придбайте своїй половинці об’ємне пальто та куртку puffer. Перший варіант ідеально доповнить строгий класичний образ, а куртка буде комбінуватися із повсякденними образами.

Чоловічий верхній одяг на зиму

Жіночий гардероб

Якщо верхній одяг жінок і чоловіків ще мав щось спільне, то решта елементів гардероба відрізняється. Розгляньмо спочатку актуальний взимку жіночий одяг.

Багатошаровість залишається популярною, тому фахівець радить придбати твідовий жакет і трикотажний штанний костюм. Це класика будь-якого сезону, однак взимку надавайте перевагу теплим матеріалам.

Твідовий жакет на зиму

Не забувайте про зимові светри, які не лише зігріють, а й стануть родзинкою «луку». Щоб светр добре обігрував образ, зверніть увагу на високий комір і блискавку.

Актуальний светр взимку 2022-2023

На ваш подив зима - це не лише про грубі тканини. Юлія каже, що про легкість в одязі забувати геть не обов’язково, тому шовкова блуза точно стане вам у пригоді.

Для додавання жіночих акцентів також можна звернути увагу на спідниці довжини міді та трикотажні сукні. Вони створять затишний образ і не дадуть вам замерзнути в холод.

Жіночна трикотажна сукня

Стосовно взуття, то цілком достатньо буде мати по парі дутих черевиків

і низьких валянків по типу UGG. А от з аксесуарів придбайте об'ємний шерстяний шарф для багатошарових образів.

Базове жіноче взуття на зиму

Чоловічий гардероб

У чоловічому зимовому одязі акцент роблять на светрах, кофтах тощо. Тому представнику сильної статі точно варто мати в шафі оверсайз светр з принтом, джемпер-поло та так звану "фліску".

Чоловічий джемпер-поло

Чоловіча фліска на зиму

Серед варіацій штанів краще віддати перевагу штанам з защипами та штанам карго замість звичайних синіх джинсів. Чоловічі аксесуари взимку не відрізняються від класики: це шапка біні та об'ємний шарф.

Штани з защипами та штани карго

Зимова шапка біні для чоловіків