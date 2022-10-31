Як вибрати якісний одяг і взуття на зиму? Поради, які вбережуть від помилок

Коли купуєш зимові речі, хочеться їх носити якомога довше, адже це завжди недешеві покупки. Часом виробники можуть вводити покупця в оману, продаючи гіршу річ за вищу ціну.

Як вибрати якісні верхній одяг і взуття на зиму - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як вибрати зимове взуття?

Загалом питання здається досить простим, але якщо копнути глибше, то спливають деякі підводні камені. Основні моменти, на які слід звернути увагу при покупці теплого взуття:

Матеріал верху повинен бути щільним і водонепроникним, а також забезпечувати достатню вентиляцію.

Фурнітура повинна бути надійно закріплена.

Носок і п'ята повинні бути зручними та надійно зшитими, бо це найбільш проблемні місця будь-якого взуття.

Підошва повинна бути гнучкою, міцною та товстою.

Протектори повинні бути рельєфними, позаяк від їх глибини залежить якість зчеплення зі слизькою поверхнею.

Устілка не повинна бути приклеєна, щоб її можна було зняти та просушити або провітрити взуття.

Стосовно матеріалу, з якого виготовлено пару, то краще надавати перевагу натуральній шкірі. Вона міцна, забезпечує надійний захист від вологи та холоду, вимагає особливого догляду і коштує, як правило, недешево.

Взуття із замші абсолютно непрактичне в сльотаву погоду. Доглядати за замшею потрібно ретельно: необхідно берегти її від вологи та бруду.

Звертайте увагу також і на підошву. Обирайте ту, яка зроблена з гуми. Тому що вона краще впорається з ожеледицею на вулицях.

Перевіряйте всі ці нюанси прямо під час покупки в магазині. Матеріали, з яких виготовляються елементи зимових чобіт і черевиків, визначають якість і довговічність взуття.

Перевіряйте взуття на якість прямо під час примірки (фото: pixabay.com)

Як вибрати верхній зимовий одяг?

Перш за все вам повинно бути тепло. Одяг має "дихати", щоб не створювалося парникового ефекту.

Не забувайте про так звану "повітряну подушку", тобто простір між одягом і тілом. Тільки таким чином можна тепло буде зберігатися всередині.

Також врахуйте, що верхній одяг не повинен обмежувати звичайних рухів і заважати активним діям. Вузький одяг, а тим більше дуже щільне взуття, порушують нормальний кровообіг, який і є головним природним способом обігріву людського тіла.

Найтепліший одяг - це одяг із натуральної тканини. Це стосується як спідньої білизни, так і светрів та верхнього одягу. На зимовий період забудьте про бавовну: вона спричиняє додаткове спітніння.

При виборі утеплювача куртки обирайте зимові куртки як із синтепону, так і з холофайберу. Пуховики мають співвідношення пуху і пір’я не більше 75% до 25%. Цього достатньо для максимально обігріву тіла.

Якщо не носите шапку або шарф, надавайте перевагу верхньому одягу з капюшоном, який надійно захищатиме від морозу та вітру.