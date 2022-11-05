Як захистити взуття від промокання та бруду: до геніального простий спосіб
Фото: Як захистити взуття від промокання та бруду (freepik)
Восени, коли мокро і брудно дуже важливо захищати своє взуття від промокання і багнюки, адже ви не тільки псуєте свою обувку, але ще й ризикуєте застудитися.
Читайте нижче в матеріалі Styler про найкращі способи це зробити.
Ідеальні варіанти захисту взуття, звісно, це спеціальна пропитка, яку можна купити у відділі промтоварів, або у спеціалізованому магазині.
Крім того можна скористатися звичайним вазеліном з аптеки, який захищає нашу шкіру на холоді.
Незвичний і геніальний лайфхак
- Очистіть і висушіть взуття.
- Візьміть будь-який кондиціонер для волосся.
- Нанесіть трохи засобу на поверхню.
- Візьміть спонжик, ватний диск чи шматок тканини. Ретельно розітріть кондиціонер на поверхні взуття.
- Нехай засіб вбереться, а взуття просохне.
Тепер ваша пара буде надійно захищена від проникнення вологи із брудних калюж. Адже поверхню стане відштовхувати воду.
Раніше ми писали, як зробити будь-яке взуття неслизьким. Прості лайфхаки.
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