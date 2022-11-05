Як захистити взуття від промокання та бруду: до геніального простий спосіб

Восени, коли мокро і брудно дуже важливо захищати своє взуття від промокання і багнюки, адже ви не тільки псуєте свою обувку, але ще й ризикуєте застудитися.

Читайте нижче в матеріалі Styler про найкращі способи це зробити.

Ідеальні варіанти захисту взуття, звісно, це спеціальна пропитка, яку можна купити у відділі промтоварів, або у спеціалізованому магазині.

Крім того можна скористатися звичайним вазеліном з аптеки, який захищає нашу шкіру на холоді.

Незвичний і геніальний лайфхак

Очистіть і висушіть взуття.

Візьміть будь-який кондиціонер для волосся.

Нанесіть трохи засобу на поверхню.

Візьміть спонжик, ватний диск чи шматок тканини. Ретельно розітріть кондиціонер на поверхні взуття.

Нехай засіб вбереться, а взуття просохне.

Тепер ваша пара буде надійно захищена від проникнення вологи із брудних калюж. Адже поверхню стане відштовхувати воду.