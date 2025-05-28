Тренч, гумові чоботи та шорти: як одягатися в дощ і виглядати стильно

Куртка в стилі кантрі, шорти та гумові чоботи

Стилістка зазначила, що навіть у похмуру погоду можна одягатися стильно. Наприклад, можна скласти стильний, але водночас практичний лук із трендовою курткою в стилі кантрі з контрастним коміром.

Одягаємо об'ємну куртку світло-коричневого відтінку. Вона має вільний крій, що додає образу розслабленості. Під неї - картату сорочку в червоно-коричневих тонах, яка додає цікавого шару та акценту.

Доповнюємо сміливий образ джинсовими шортами з необробленими краями, які надають образу нотки невимушеності та легкості. Також одягаємо високі гумові чоботи темно-зеленого кольору - це ідеальний варіант для дощової погоди. Вони надають образу практичності та контрастують із легковажними шортами.

Образ на дощову погоду (фото: instagram.com/julia_stylelover)

Укорочений тренч

Короткий тренч - ідеальний варіант, коли на вулиці прохолодно і йде дощ.

Носити його можна з таким одягом і взуттям:

легінси + гумові чоботи або лофери: це підкреслює універсальність тренчів і їхнє поєднання як з практичним, так і більш класичним взуттям

спортивні штани: можна створювати як спортивні, так і образи в стилі кежуал

міні: з мініспідницями та шортами, оскільки вони добре поєднуються з об'ємним верхом.

Образ на дощову погоду з тренчем (фото: instagram.com/julia_stylelover)

Довгий тренч

Також стилістка зазначила, що можна носити і класичні довгі тренчі. Тоді доповнити їх необхідно кепкою або хусткою, а як аксесуар взяти парасольку.

Класичний тренч (фото: instagram.com/julia_stylelover)

Ще один варіант на дощову погоду, коли надворі тепло - піжамні шорти або спідниці міні та тренч. Одягайте їх із футболками або тонкими светрами, а доповнити незвичний лук можна лоферами зі шкарпетками контрастного кольору.

Ці образи ілюструють ідею поєднання комфортного, майже домашнього (піжамні шорти) або дуже короткого (мініспідниця) низу з елегантним і довгим тренчем. Це створює відчуття легкості, невимушеності, але водночас підкреслює почуття стилю та вміння поєднувати, здавалося б, несумісні речі. Додавання різних типів взуття (кросівки, лофери, черевики) дає змогу адаптувати цей тренд до різних ситуацій.

Тренч і спідниця міні (фото: instagram.com/julia_stylelover)

Шкіряні тренчі також підійдуть на таку погоду. Стилізуємо їх із класичними синіми джинсами, які можна підвернути знизу, футболками або лонгслівами.

Шкіряний тренч і джинси (фото: instagram.com/julia_stylelover)

Гумові чоботи з гетрами та об'ємний верх

Для таких луків підійде об'ємний верхній одяг (жакет, вітровка, худі), мініатюрний низ і практичне взуття. Додавання гольфів або високих шкарпеток до гумових чобіт є цікавим стилістичним прийомом, що додає образу завершеності та особливого шарму. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче мати стильний вигляд і почуватися комфортно під час дощу.

Образи з гумовими чобітьми (фото: instagram.com/julia_stylelover)

Штани або джинси та гумові чоботи

Ще один образ - із сорочкою і заправленими в чоботи штанами. Він має вигляд поєднання елементів класичного стилю з елементами кантрі або сафарі, адаптованих для міського середовища або заміських прогулянок.

Лук демонструє, як можна стильно і функціонально одягнутися в дощову або брудну погоду, зберігаючи водночас вишуканість. Заправлені в чоботи штани не тільки практичні, а й надають образу характеру.

Що носити в дощ (фото: instagram.com/julia_stylelover)