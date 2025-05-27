Як носити наймодніші джинси літа 2025: стильні ідеї від Раміни та колишньої Тищенка

Білі джинси повертаються в модні тренди цього літа. У 2025 вони стали універсальним мастхевом - їх носять із сорочками, топами, жакетами й кросівками. Стилісти радять не боятися світлого деніму й експериментувати з фактурами та кольорами. Річ, яка раніше здавалася недоречною для повсякденного гардероба, тепер стала ключовим елементом стильного образу.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти докладніше, з чим носять білі джинси українські знаменитості: блогерка і ведуча Раміна, а також колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен і блогерка Алла Барановська.

Який лук вибрала Раміна

Раміна стежить за модними трендами та часто у своєму блозі показує стильні повсякденні образи. В її гардеробі є і трендові білі джинси.

Раміна показала модні джинси (фото: instagram.com/raminalalala)

Вона вибрала широкі штани з білого деніму з високою посадкою. Низ штанин Раміна підвернула, таким чином зробивши підвороти - стильний прийом, який останнім часом показують чимало фешн-блогерів у мережі.

Стильний лук на кожен день (фото: instagram.com/raminalalala)

Свій образ вона доповнила блакитною сорочкою в білу смужку, яку заправила в джинси, і туфлями на плоскому ходу. Завершити стильний образ ведуча вирішила коричневим шкіряним поясом і сумкою із замші, а також сонцезахисними окулярами.

Раміна задає тренди (фото: instagram.com/raminalalala)

Який лук обрала Алла Барановська

Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка продемонструвала модний образ із білими джинсами з низькою посадкою. Штани вона також доповнила контрастним ременем чорного кольору.

Алла Барановська показала тренди літа 2025 (фото: instagram.com/allabonya)

З джинсами вона одягла білий лонгслів і укорочену куртку із замші коричневого кольору. Зазначимо, що замшева куртка - один з головних трендів сезону весна-літо 2025. Цей стильний і водночас практичний елемент гардероба повернувся на модні подіуми в новому прочитанні: з м'якими лініями, пастельними кольорами та вінтажним настроєм. Дизайнери пропонують носити її як із джинсами, так і з легкими сукнями.

Колишня дружина Тищенка показала образ із джинсами (фото: instagram.com/allabonya)

Також вона доповнила свій повсякденний лук трендовою сумкою відомого бренду і брелоком-іграшкою. У 2025 році такий варіант сумки прямокутної форми на піку популярності у модниць. Крім того, у трендах різні підвіски і брелоки у вигляді іграшкових персонажів.

Алла Барановська показала, як носити білі джинси (фото: instagram.com/allabonya)

Завершити повсякденний образ вона вирішила сріблястими кросівками на масивній підошві та окулярами.

Образ колишньої Тищенка (фото: instagram.com/allabonya)

Чому білі джинси - тренд літа 2025

Білі джинси стрімко повертаються в моду й очолюють списки найактуальніших речей літа 2025 року. Цей предмет гардероба став справжнім символом свіжості, легкості та мінімалізму - саме того, чого ми шукаємо в спекотні дні.

Стилісти зазначають, що білі джинси - універсальна база для образів: вони поєднуються як із лаконічними сорочками, так і з яскравими топами, об'ємними жакетами або навіть кроп-топами. У моді як класичні прямі моделі, так і вільні фасони з високою посадкою або широкими штанинами.

Це ідеальна річ для міського літнього стилю, яку легко адаптувати під офіс, прогулянку або вечірній вихід. До того ж білий колір надає свіжості та візуально освіжає будь-який образ.