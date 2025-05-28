Тренч, резиновые сапоги и шорты: как одеваться в дождь и выглядеть стильно

Куртка в стиле кантри, шорты и резиновые сапоги

Стилист отметила, что даже в пасмурную погоду можно одеваться стильно. Например, можно составить стильный, но в то же время практичный лук с трендовой курткой в стиле кантри с контрастным воротником.

Надеваем объемную куртку светло-коричневого оттенка. Она имеет свободный крой, придающий образу расслабленности. Под нее - клетчатую рубашку в красно-коричневых тонах, которая добавляет интересный слой и акцент.

Дополняем смелый образ джинсовыми шортами с необработанными краями, которые придают образу нотки непринужденности и легкости. Также надеваем высокие резиновые сапоги темно-зеленого цвета - это идеальный вариант для дождливой погоды. Они придают образу практичности и контрастируют с легкомысленными шортами.

Образ на дождливую погоду (фото: instagram.com/julia_stylelover)

Укороченный тренч

Короткий тренч - идеальный вариант, когда на улице прохладно и идет дождь.

Носить его можно с такой одеждой и обувью:

леггинсы + резиновые сапоги или лоферы: это подчеркивает универсальность тренчей и их сочетание как с практичной, так и более классической обувью

спортивные штаны: можно создавать как спортивные, так и и образы в стиле кэжуал

мини: с мини-юбками и шортами, так как они хорошо сочетаются с объемным верхом.

Образ на дождливую погоду с тренчем (фото: instagram.com/julia_stylelover)

Длинный тренч

Также стилист отметила, что можно носить и классические длинные тренчи. Тогда дополнить их следует кепкой или платком, а в качестве аксессуара взять зонтик.

Классический тренч (фото: instagram.com/julia_stylelover)

Еще один вариант на дождливую погоду, когда на улице тепло - пижамные шорты или юбки мини и тренч. Надевайте их с футболками или тонкими свитерами, а дополнить необычный лук можно лоферами с носками контрастного цвета.

Эти образы иллюстрируют идею сочетания комфортного, почти домашнего (пижамные шорты) или очень короткого (мини-юбка) низа с элегантным и длинным тренчем. Это создает чувство легкости, непринужденности, но в то же время подчеркивает чувство стиля и умение совмещать, казалось бы, несовместимые вещи. Добавление разных типов обуви (кроссовки, лоферы, ботинки) позволяет адаптировать этот тренд к различным ситуациям.

Тренч и юбка мини (фото: instagram.com/julia_stylelover)

Кожаные тренчи также подойдут на такую погоду. Стилизуем их с классическими синими джинсами, которые можно подвернуть снизу, футболками или лонгсливами.

Кожаный тренч и джинсы (фото: instagram.com/julia_stylelover)

Резиновые сапоги с гетрами и объемный верх

Для таких луков подойдет объемная верхняя одежда (жакет, ветровка, худи), миниатюрный низ и практичная обувь. Добавление гольфов или высоких носков к резиновым сапогам представляет собой интересный стилистический прием, придающий образу завершенности и особого шарма. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в дождь.

Образы с резиновыми сапогами (фото: instagram.com/julia_stylelover)

Брюки или джинсы и резиновые сапоги

Еще один образ - с рубашкой и заправленными в сапоги брюками. Он выглядит как сочетание элементов классического стиля с элементами кантри или сафари, адаптированных для городской среды или загородных прогулок.

Лук демонстрирует, как можно стильно и функционально одеться в дождливую или грязную погоду, сохраняя при этом изысканность. Заправленные в сапоги брюки не только практичны, но и придают образу характера.

Что носить в дождь (фото: instagram.com/julia_stylelover)