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Андре Тан назвав 5 пар взуття, яке стане головним трендом літа: з чим їх носити (фото)

Вівторок 27 травня 2025 08:32
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Андре Тан назвав 5 пар взуття, яке стане головним трендом літа: з чим їх носити (фото) Андре Тан назвав модне взуття на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Поліна Іваненко

Андре Тан розповів, яке взуття буде модним цього літа. Дизайнер підібрав одразу 5 пар, які можуть стати "капсулою" на увесь сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Тана в Instagram.

Мюлі

"Відкриті пʼяти, витончені форми, шкіра або сатин - мюлі повертаються в гардероб як ознака спокійної елегантності", - розповів Андре.

Він радить носити їх як з діловими костюмами, так і з романтичними сукнями. За словами дизайнера, зараз особливо популярні моделі на kitten-heels і з мінімалістичним дизайном.

В'єтнамки

"Цього літа вʼєтнамки - це не лише взуття для пляжу. Шкіряні моделі на пласкій або платформенній підошві - частина міських образів у стилі 90-х", - зазначає Тан.

Стилізувати в'єтнамки дуже легко. Андре радить носити їх з лляними штанами, довгими спідницями або денімом.

Балетки

Актуальні моделі цього літа:

  • з загостреним носом
  • на міні-підборах
  • з ремінцями.

"Вони гармонійно поєднуються з шортами-бермудами, сукнями бебі-долл і легкими сарафанами. Головне - баланс ніжності та актуальності", - наголосив дизайнер.

Лофери

Носити це взуття Тан радить оригінально. Спробуйте стилізувати їх шкарпетками або ж просто взувайте на босу ногу.

"Широка підошва, металева фурнітура, іноді - кольорові варіації. Вони чудово доповнюють як маскулінні, так і фемінні образи", - пояснив модельєр.

Ретро-кеди

Денім, шорти, сукні та жакети-oversize - під усе це вдало підійдуть такі кеди. Зручне й практичне взуття може бути різним.

"Кеди з потертої шкіри або тканини, з простим логотипом або взагалі без нього. Це повернення до автентичності й функціональності", - розповів Андре.

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