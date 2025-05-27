Андре Тан назвав 5 пар взуття, яке стане головним трендом літа: з чим їх носити (фото)
Андре Тан розповів, яке взуття буде модним цього літа. Дизайнер підібрав одразу 5 пар, які можуть стати "капсулою" на увесь сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Тана в Instagram.
Мюлі
"Відкриті пʼяти, витончені форми, шкіра або сатин - мюлі повертаються в гардероб як ознака спокійної елегантності", - розповів Андре.
Він радить носити їх як з діловими костюмами, так і з романтичними сукнями. За словами дизайнера, зараз особливо популярні моделі на kitten-heels і з мінімалістичним дизайном.
В'єтнамки
"Цього літа вʼєтнамки - це не лише взуття для пляжу. Шкіряні моделі на пласкій або платформенній підошві - частина міських образів у стилі 90-х", - зазначає Тан.
Стилізувати в'єтнамки дуже легко. Андре радить носити їх з лляними штанами, довгими спідницями або денімом.
Балетки
Актуальні моделі цього літа:
- з загостреним носом
- на міні-підборах
- з ремінцями.
"Вони гармонійно поєднуються з шортами-бермудами, сукнями бебі-долл і легкими сарафанами. Головне - баланс ніжності та актуальності", - наголосив дизайнер.
Лофери
Носити це взуття Тан радить оригінально. Спробуйте стилізувати їх шкарпетками або ж просто взувайте на босу ногу.
"Широка підошва, металева фурнітура, іноді - кольорові варіації. Вони чудово доповнюють як маскулінні, так і фемінні образи", - пояснив модельєр.
Ретро-кеди
Денім, шорти, сукні та жакети-oversize - під усе це вдало підійдуть такі кеди. Зручне й практичне взуття може бути різним.
"Кеди з потертої шкіри або тканини, з простим логотипом або взагалі без нього. Це повернення до автентичності й функціональності", - розповів Андре.
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