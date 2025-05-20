Топ-5 трендових моделей окулярів на літо 2025: як вибрати ідеальну пару

Літо 2025 вже на порозі, а це означає, що саме час оновити свій стиль за допомогою модних сонцезахисних окулярів. У новому сезоні на нас чекають сміливі експерименти з формами, кольорами та матеріалами.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram стилістки та фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає докладніше про це.

Окуляри з жовтим склом

Окуляри з жовтим склом - це стильний і функціональний аксесуар, що набуває популярності останніми роками завдяки своїм унікальним властивостям і здатності надавати образу яскравості.

Такі окуляри можна носити не тільки в сонячні дні, а й у похмурі. Вони також зручні для активного відпочинку, як-от біг, велосипедні прогулянки або зимові види спорту, оскільки підвищують контрастність і зменшують навантаження на очі.

Які окуляри вибрати на літо (скриншот)

Окуляри з білою оправою

Окуляри з білою оправою надають образу чистоти та легкості. Вони добре поєднуються з будь-яким стилем - від класичного до спортивного або вуличного. Білий колір надає нотку елегантності та робить аксесуар яскравим акцентом в образі.

Білий колір асоціюється з легкістю, свіжістю та літом. Такі окуляри ідеально підходять для теплих місяців року, коли потрібно мати стильний і зручний вигляд, а також зберігати комфорт у сонячну погоду.

Окуляри з білою оправою в трендах на літо (скриншот)

Окуляри-"кішечки"

Окуляри-"кішечки" (або cat-eye glasses) - це стильний і ефектний аксесуар, що має характерний вигляд із піднятою верхньою частиною оправи, яка нагадує котячі очі. Ці окуляри стали класикою моди, поєднуючи елегантність та оригінальність.

Такі окуляри ідеально пасують для жінок з різними формами обличчя, але особливо ефектно виглядають на тих, хто має квадратне або овальне обличчя. Вони м'яко підкреслюють лінії щелепи та створюють вигляд витонченості.

Окуляри-"кішечки" на літо (скриншот)

Футуристичні окуляри

Футуристичні окуляри - це сміливий і прогресивний аксесуар, який відображає дух майбутнього і технологічних досягнень. Цей стиль окулярів створений для тих, хто не боїться експериментувати з виглядом і хоче додати в образ новизну та інноваційність.

Вони часто асоціюються з космічною естетикою, науково-фантастичними фільмами й трендами в дизайні, які формують уявлення про майбутнє.

Футуристичні окуляри в трендах (скриншот)

Окуляри без оправи

Окуляри без оправи - це стильний, легкий і елегантний варіант, який чудово підходить для тих, хто шукає мінімалізм і комфорт в аксесуарах. Такий тип окулярів зазвичай відрізняється від традиційних моделей відсутністю стандартної оправи навколо лінз, що створює враження, ніби лінзи плавають на обличчі.

Окуляри без оправи на літо 2025 (скриншот)

Також стилістка відзначила класичні "авіатори" та окуляри з оригінальним декором, як у відомих брендів.