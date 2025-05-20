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Топ-5 трендових моделей окулярів на літо 2025: як вибрати ідеальну пару

Вівторок 20 травня 2025 07:15
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Топ-5 трендових моделей окулярів на літо 2025: як вибрати ідеальну пару Трендові сонцезахисні окуляри літа 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Літо 2025 вже на порозі, а це означає, що саме час оновити свій стиль за допомогою модних сонцезахисних окулярів. У новому сезоні на нас чекають сміливі експерименти з формами, кольорами та матеріалами.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram стилістки та фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає докладніше про це.

Окуляри з жовтим склом

Окуляри з жовтим склом - це стильний і функціональний аксесуар, що набуває популярності останніми роками завдяки своїм унікальним властивостям і здатності надавати образу яскравості.

Такі окуляри можна носити не тільки в сонячні дні, а й у похмурі. Вони також зручні для активного відпочинку, як-от біг, велосипедні прогулянки або зимові види спорту, оскільки підвищують контрастність і зменшують навантаження на очі.

Топ-5 трендових моделей окулярів на літо 2025: як вибрати ідеальну пару

Які окуляри вибрати на літо (скриншот)

Окуляри з білою оправою

Окуляри з білою оправою надають образу чистоти та легкості. Вони добре поєднуються з будь-яким стилем - від класичного до спортивного або вуличного. Білий колір надає нотку елегантності та робить аксесуар яскравим акцентом в образі.

Білий колір асоціюється з легкістю, свіжістю та літом. Такі окуляри ідеально підходять для теплих місяців року, коли потрібно мати стильний і зручний вигляд, а також зберігати комфорт у сонячну погоду.

Топ-5 трендових моделей окулярів на літо 2025: як вибрати ідеальну пару

Окуляри з білою оправою в трендах на літо (скриншот)

Окуляри-"кішечки"

Окуляри-"кішечки" (або cat-eye glasses) - це стильний і ефектний аксесуар, що має характерний вигляд із піднятою верхньою частиною оправи, яка нагадує котячі очі. Ці окуляри стали класикою моди, поєднуючи елегантність та оригінальність.

Такі окуляри ідеально пасують для жінок з різними формами обличчя, але особливо ефектно виглядають на тих, хто має квадратне або овальне обличчя. Вони м'яко підкреслюють лінії щелепи та створюють вигляд витонченості.

Топ-5 трендових моделей окулярів на літо 2025: як вибрати ідеальну пару

Окуляри-"кішечки" на літо (скриншот)

Футуристичні окуляри

Футуристичні окуляри - це сміливий і прогресивний аксесуар, який відображає дух майбутнього і технологічних досягнень. Цей стиль окулярів створений для тих, хто не боїться експериментувати з виглядом і хоче додати в образ новизну та інноваційність.

Вони часто асоціюються з космічною естетикою, науково-фантастичними фільмами й трендами в дизайні, які формують уявлення про майбутнє.

Топ-5 трендових моделей окулярів на літо 2025: як вибрати ідеальну пару

Футуристичні окуляри в трендах (скриншот)

Окуляри без оправи

Окуляри без оправи - це стильний, легкий і елегантний варіант, який чудово підходить для тих, хто шукає мінімалізм і комфорт в аксесуарах. Такий тип окулярів зазвичай відрізняється від традиційних моделей відсутністю стандартної оправи навколо лінз, що створює враження, ніби лінзи плавають на обличчі.

Топ-5 трендових моделей окулярів на літо 2025: як вибрати ідеальну пару

Окуляри без оправи на літо 2025 (скриншот)

Також стилістка відзначила класичні "авіатори" та окуляри з оригінальним декором, як у відомих брендів.

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