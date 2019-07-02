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Вимагає тривалого лікування: Комаровський розповів про небезпечну інфекцію шкіри

STYLERПерсони    02.07.2019 - 07:43
Вимагає тривалого лікування: Комаровський розповів про небезпечну інфекцію шкіри
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський порадив, як позбутися від неприємного захворювання

Доктор Комаровський розповів, як правильно лікувати такий прояв стафілококової інфекції як фурункул. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

За словами Євгена Комаровського, фурункули в 100% випадків викликані бактерією золотистого стафілокока. І виникненню фурункулів в організмі людини сприяє кілька факторів:

  • особливості імунної системи окремо взятої людини;
  • особливості навколишнього середовища - контакти шкіри з чимось, якість води, якість одягу, прального порошку і т. д.
  • гормональний фон людини, оскільки фурункул - це закупорка потових і сальних залоз з інфікуванням, а в'язкість секрету сальних залоз залежить саме від гормонального фону.

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Вимагає тривалого лікування: Комаровський розповів про небезпечну інфекцію шкіри

Доктор Комаровський розповів про лікування фурункулів і причини їх появи (фото: momjunction.com)

Педіатр розповів, що лікування фурункулів - це комплексний процес, що складається з трьох підходів:

  • антибактеріальні препарати місцевої дії;
  • антистафілококові антибіотики для прийому всередину (в разі повторюваного, рецидивуючого, фурункульозу);
  • аналіз зовнішніх факторів - чим перемо, який одяг, вода, тобто, того, що відбувається в оточенні людини, яка страждає від фурункулів;
  • хірургічне лікування великих фурункулів або тих, що зливаються, які називають карбункулами.

Вимагає тривалого лікування: Комаровський розповів про небезпечну інфекцію шкіри

Доктор Комаровський розповів про лікування фурункулів і причини їх появи (фото: momjunction.com)

Зазначимо, педіатр розповів, що лікування фурункульозу - це досить складний і тривалий процес, який передбачає прийом курсу антибактеріальних препаратів тривалістю не менше десяти днів.

До речі, раніше доктор Комаровський розповів про необхідність йоду для зростаючого дитячого організму.

Раніше педіатр також поділився порадою для тих батьків, чиї однорічні діти страждають від відсутності апетиту і категорично відмовляються самостійно їсти.

Нагадаємо, Комаровський також дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.

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