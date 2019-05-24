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Дети и лекарства: Комаровский дал важный совет родителям

STYLERЖизнь    24.05.2019 - 21:49
Дети и лекарства: Комаровский дал важный совет родителям
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский рассказал, что делать, если ребенок выплюнул лекарство

Евгений Комаровский рассказал, что делать в случае, если ребенок выплюнул лекарство. Ценными советами эксперт поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

"На самом деле, что делать - медицинская наука знает точно, поскольку такая ситуация возникает совсем нередко. Если с момента приема лекарства до выплевывания или рвоты прошло менее 10 минут, лекарство однозначно надо повторить в полной дозе", - указал Комаровский.

Однако вместе с этим эксперт сообщил, что, если с момента приема лекарства до выплевывания прошло более 30 минут, то переживать не стоит, поскольку лекарство всосалось и в повторном приеме нет надобности.

Дети и лекарства: Комаровский дал важный совет родителямФото: РБК-Украина

"Самая сложная и не до конца понятная ситуация, что делать, если эта рвота возникла в интервале 10-30 минут от приема лекарства. В большинстве случаев врачи рекомендуют в такой ситуации принять лекарство в половинной дозе. Хотя все-таки имеет смысл в этой ситуации посоветоваться с вашим врачом", - подытожил эксперт.

Ранее Комаровский посоветовал тренировать мозг с помощью простых и увлекательных упражнений - такая тренировка называется "нейробикой".

Также мы писали о том, что педиатр сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

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