Эти методы опасны: Комаровский рассказал что делать, если ребенок не хочет есть

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский посоветовал родителям набраться терпения

Доктор Комаровский рассказал, что делать, если годовалый ребенок отказывается самостоятельно есть. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Родители девочки, которая родилась недоношенной, обратились к Евгению Комаровскому с волнующей их проблемой. Ребенок родился на 29 неделе беременности и малышку выхаживали специалисты на протяжении трех месяцев. Сейчас ребенку уже год, есть первые зубы, но девочка продолжает упорно отказываться от еды.

Прикорм ребенку начали давать с четырех месяцев, сперва она пробовала кушать, но потом и вовсе отказалась. Сейчас девочка может съесть за день лишь один банан, при этом молоко, как из груди, так и из бутылочки, она ест не особо охотно. Родители пошли на радикальные меры - кормят через зонд грудным молоком.

Комаровский рассказал, что делать, когда ребенок плохо ест (фото: pxhere.com)

При этом мама малышки рассказывает, что ребенку давали голодать, надеясь на то, что у нее появится аппетит. Но и это не помогало - ребенок становился беспокойным и так и засыпал голодным.

По словам доктора Комаровского причиной подобной проблемы является незрелость нервной системы ребенка и "центра аппетита". Педиатр говорит, что такие педагогические методы, как голодание, в данном случае не работают, более того - они опасны.

Доктор советует набраться терпения и ждать, пока малышка созреет. А тем временем стоит ей предлагать еду, экспериментируя с консистенцией, цветом, вкусом, оформлением, подачей.

Комаровский рассказал, что делать, когда ребенок плохо ест (фото: pxhere.com)

"Обращайте внимание на время суток, обстоятельства - когда и к какой пище ребенок проявляет интерес. Во всяком случае, перед тем как воспользоваться зондом, попытаться обойтись все же без него: сделать так, чтобы часть пищи попала на язык, осталась во рту и т. д." - советует Комаровский.

Напоследок педиатр подчеркнул, что в этой ситуации главными являются время и терпение.

Ранее мы писали о том, что педиатр сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

Напомним, доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.