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Дефицит внимания: Комаровский рассказал о важном микроэлементе для детей

STYLERПерсоны    28.06.2019 - 08:19
Дефицит внимания: Комаровский рассказал о важном микроэлементе для детей
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Евгений Комаровский объяснил, почему ребенку нужно дополнительно принимать препараты йода

Доктор Комаровский рассказал о необходимости йода для растущего детского организма. Об этом известный педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского дефицит йода у детей встречается довольно часто. А недостаток важного микроэлемента снижает интеллект у детей.

У дошкольников это проявляется низкой познавательной активностью, а школьники из-за нехватки йода страдают от дефицита внимания, плохой памяти и повышенной утомляемости.

Дефицит внимания: Комаровский рассказал о важном микроэлементе для детей

Комаровский рассказал о дефиците йода у детей (фото: unsplash.com)⠀

По словам педиатра детям препараты йода необходимо давать для: 

  • полноценного формирования интеллекта;
  • стабилизации эмоционального фона;
  • улучшения памяти и внимания;⠀
  • повышения стрессоустойчивости;
  • улучшения обмена веществ и т.д.

Дефицит внимания: Комаровский рассказал о важном микроэлементе для детей

Комаровский рассказал о дефиците йода у детей (фото: unsplash.com)⠀

Ранее мы писали о том, что педиатр сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

Напомним, доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.

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