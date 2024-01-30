UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Треба збирати чемодан". Ілона Гвоздьова прокоментувала розлучення та стосунки з чоловіком

Ілона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Вже не один місяць ширяться чутки про негаразди у шлюбі хореографки Ілони Гвоздьової. Сама ж знаменитість вкотре запевнила: у них з чоловіком, бізнесменом Іваном Хом'ячуком, все добре.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю танцівниці для нового шоу від Люкс ФМ "Тур Зірками".

Ілона Гвоздьова прокоментувала стосунки з чоловіком

За словами переможниці "Танців із зірками", "для повного щастя інколи жінці потрібно трішечки більше, ніж просто діти, робота і шлюб”.

Також вона поділилася своїм секретом довготривалих стосунків.

"Раз на рік, точно треба збирати чемодан, або хоча б робити вигляд, що ти йдеш, щоб чоловік зажвди хотів тебе утримувати, і завойовувати. Мені здається, що це в мене поки що виходить”, - розповіла хореографка.

Ілона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Ми для себе вирішили, що усі питання, якщо вони не дай Боже, будуть з’являтися у наших стосунках, ми будемо вирішувати саме після закінчення війни. Наразі весь депресивно-негативний стан, не можна його пов’язувати виключно з відношенням один до одного”, - додала Гвоздьова.

Також Ілона розповіла, чи планує ставати мамою втретє.

“Мені хочеться пожити для себе, мені хочеться бути максимально результативною мамою для моїх двох попередніх діточок, я не за кількість, я за якість. Якщо звісно, Боженька дасть, але поки що нам вистачає двоє діточок”, - зізналася артистка.

 

Нагадуємо, Ілона Гвоздьова разоі із чоловіком виховує з чоловіком двох дітей - 7-річну доньку Валерію та 2-річного сина Домініка. 

Раніше чоловік Катерини Кухар натякнув на їхнє розлучення і потрапив у гучний скандал через російську культуру.

Також Каменських оригінально відповіла на чутки про вагітність та розрив з Потапом.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосункиИлона Гвоздевазвезды шоу-бизнеса