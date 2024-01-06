Ілона Гвоздьова натякнула на проблеми у шлюбі: "Не було того щастя"

Українська хореграфиня Ільона Гвозьова поширила у своїх соцмережах неоднозначний допис, в якому натякнула про проблеми у стосунках із чоловіком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram учасниці "Танців з зірками".

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Так, знаменитість опублікувала знімок, під яким поміркувала про схильність жінок вигадувати собі "казковий світ", якого насправді не існує.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Зокрема, Гвоздьова підкреслила, що щастя можна вибудовувати роками, однак знищити його можна всього за одну мить.

"Щастя можна роками вибудовувати, а зруйнувати можна за мить! А може все так лише здавалося? Може й не було того щастя, просто так здавалося, просто то була звичка і так було комфортно?!", - поділилася думками танцівниця.

Ілона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Як часто ми, жінки, можемо вигадувати казковий світ, якого немає насправді?! А навіщо тоді так багато казок і кіно про попелюшок, принцес і таке інше?", - додала вона.

Також знаменитість зізналася, що "втомилася бути сильною", і заявила, що хотіла б відчути себе попелюшкою.

Фани спантеличені дописом

Прихильники Ілони почали перейматися через стосунки Ілони з її чоловіком.

Ілона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Вони підтримали зірку "Танців із зірками", наголосивши на тому, що все у неї буде добре, а ці негаразди - лише тимчасові.

Пост незрозумілий, завжди транслюєте сімейну ідилію і тут таке пишите

Все буде добре! Це все тимчасово, і треба відкривати нове дихання і йти вперед

Це стрес, за війни. Але краще бути сильною, чим одинокою

Маю надію, що принц зрозуміє, що поруч - ПОПЕЛЮШКА

Так, ми сильні і розумію, що втомлюємося бути такими. Дайте собі час відпочити та відновитися

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова та Іван Хом’ячук разом вже 14 років, дев’ять із яких подружжя перебуває в офіційному шлюбі.

Ілона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

За цей час у них народилося двоє дітей - донька Валерія і син Домінік.

У вересні 2022 року пара вирішила обвінчатися. Таїнство пройшло у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві.