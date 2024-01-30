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"Надо собирать чемодан". Илона Гвоздева прокомментировала развод и отношения с мужем

Илона Гвоздева с мужчиной (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Иванна Пашкевич

Уже не один месяц ходят слухи о проблемах в браке хореографа Илоны Гвоздевой. Сама же знаменитость в очередной раз заверила: у них с мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком, все хорошо.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью танцовщицы для нового шоу от Люкс ФМ "Тур Зірками".

Илона Гвоздева прокомментировала отношения с мужем

По словам победительницы "Танців із зірками", "для полного счастья иногда женщине нужно немного больше, чем просто дети, работа и брак".

Также она поделилась своим секретом долговременных отношений.

"Раз в год, точно надо собирать чемодан, или хотя бы делать вид, что ты идешь, чтобы мужчина всегда хотел тебя удерживать, и завоевывать. Мне кажется, что это у меня пока получается", - рассказала хореограф.

Илона Гвоздева с мужчиной (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Мы для себя решили, что все вопросы, если они не дай Бог, будут появляться в наших отношениях, мы будем решать именно после окончания войны. Сейчас все депрессивно-негативное состояние, нельзя его связывать исключительно с отношением друг к другу", - добавила Гвоздева.

Также Илона рассказала, планирует ли становиться мамой в третий раз.

"Мне хочется пожить для себя, мне хочется быть максимально результативной мамой для моих двух предыдущих детишек, я не за количество, я за качество. Если конечно, Боженька даст, но пока что нам хватает двое детишек", - призналась артистка.

 

Напоминаем, Илона Гвоздева вместе с мужем воспитывает с мужем двоих детей - 7-летнюю дочь Валерию и 2-летнего сына Доминика.

Ранее муж Екатерины Кухарь намекнул на их развод и попал в громкий скандал из-за русской культуры.

Также Каменских оригинально ответила на слухи о беременности и разрыве с Потапом.

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