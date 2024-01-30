"Надо собирать чемодан". Илона Гвоздева прокомментировала развод и отношения с мужем

Уже не один месяц ходят слухи о проблемах в браке хореографа Илоны Гвоздевой. Сама же знаменитость в очередной раз заверила: у них с мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком, все хорошо.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью танцовщицы для нового шоу от Люкс ФМ "Тур Зірками".
По словам победительницы "Танців із зірками", "для полного счастья иногда женщине нужно немного больше, чем просто дети, работа и брак".
Также она поделилась своим секретом долговременных отношений.
"Раз в год, точно надо собирать чемодан, или хотя бы делать вид, что ты идешь, чтобы мужчина всегда хотел тебя удерживать, и завоевывать. Мне кажется, что это у меня пока получается", - рассказала хореограф.
Илона Гвоздева с мужчиной (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
"Мы для себя решили, что все вопросы, если они не дай Бог, будут появляться в наших отношениях, мы будем решать именно после окончания войны. Сейчас все депрессивно-негативное состояние, нельзя его связывать исключительно с отношением друг к другу", - добавила Гвоздева.
Также Илона рассказала, планирует ли становиться мамой в третий раз.
"Мне хочется пожить для себя, мне хочется быть максимально результативной мамой для моих двух предыдущих детишек, я не за количество, я за качество. Если конечно, Боженька даст, но пока что нам хватает двое детишек", - призналась артистка.
Напоминаем, Илона Гвоздева вместе с мужем воспитывает с мужем двоих детей - 7-летнюю дочь Валерию и 2-летнего сына Доминика.
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