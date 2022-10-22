Не треба місити тісто! Швидкий насипний яблучний пиріг від відомої кулінарки

Щоб приготувати смачний і ніжний яблучний пиріг, не обов'язково возитися з замісом тіста. Адже є рецепти насипних пирогів, які формуються з сухих інгредієнтів.
Одним з таких, а саме болгарським рецептом, поділилася відома кулінарка Лілія Цвіт.
Змішайте в окремому посуді всі сухі інгредієнти: борошно, манку, цукор, ванільний цукор, розпушувач. Все перемішайте ретельно.
Почистіть і натріть яблука. Додайте корицю і перемішайте.
Дно форми викладіть пергаментом і змастіть маслом.
Суху суміш розділить на 4 частини, а яблука - на 3.
Рівномірно викладіть на дно форми суміш, потім яблука, і так всі шари. Верхнім шаром має бути суха суміш.
На верх потріть масло і поставте в холодну духовку. Випікайте при температурі 170 градусів протягом години.
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