UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не треба місити тісто! Швидкий насипний яблучний пиріг від відомої кулінарки

Ілюстративне фото: яблучний пиріг (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Щоб приготувати смачний і ніжний яблучний пиріг, не обов'язково возитися з замісом тіста. Адже є рецепти насипних пирогів, які формуються з сухих інгредієнтів.

Одним з таких, а саме болгарським рецептом, поділилася відома кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на форму 18*18 см (склянка 250 мл):

  • Борошно - 1 склянка (140 г)
  • Цукор - 3/4 склянка (140 г)
  • Манка - 1 склянка (160 г)
  • Розпушувач - 2 ч. л.
  • Ванільний цукор - 1 упаковка (16 г)
  • Яблука - 1,5 кг неочищених (тертих близько 1200 г)
  • Кориця - 1 ч. л.
  • Масло вершкове - 100 г

Покрокове приготування

Змішайте в окремому посуді всі сухі інгредієнти: борошно, манку, цукор, ванільний цукор, розпушувач. Все перемішайте ретельно.

Почистіть і натріть яблука. Додайте корицю і перемішайте.

Дно форми викладіть пергаментом і змастіть маслом.

Суху суміш розділить на 4 частини, а яблука - на 3.

Рівномірно викладіть на дно форми суміш, потім яблука, і так всі шари. Верхнім шаром має бути суха суміш.

На верх потріть масло і поставте в холодну духовку. Випікайте при температурі 170 градусів протягом години.

Також читайте, як приготувати простий яблучний пиріг на сковороді.

Крім того ми писали про рецепт вівсяного печива з одного яблука та всього за 5 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецепти