Не надо месить тесто! Быстрый насыпной яблочный пирог от известного кулинара

Чтобы приготовить вкусный и нежный яблочный пирог, необязательно возиться с замесом теста. Ведь есть рецепты насыпных пирогов, которые формируются из сухих ингредиентов.
Одним из таких, а именно болгарским рецептом, поделилась известная кулинар Лилия Цвит.
Смешайте в отдельной посуде все сухие ингредиенты: муку, манку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель. Все тщательно перемешайте.
Очистите и натрите яблоки. Добавьте корицу и перемешайте.
Дно формы выложите пергаментом и смажьте маслом.
Сухую смесь разделит на 4 части, а яблоки – на 3.
Равномерно выложите на дно формы смесь, затем яблоки, и так все слои. Верхним слоем должна быть сухая смесь.
На верх потрите масло и поставьте в холодную духовку. Выпекайте при температуре 170 градусов в течение часа.
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