"Треба більше": Гетманцев зробив важливу заяву про коноплю

За словами політика, вирощування коноплі потенційно приноситиме немаленькі гроші в державний бюджет, хоча і є нестандартним джерелом податків.

При цьому, говорячи про креативний підхід до альтернативних джерел наповнення бюджету, Гетманцев наголошує: треба дивитися на фіскальний ефект та витрати на адміністрування.

"Ось ми нещодавно легалізували медичний канабіс. Діяльність з вирощування коноплі буде збільшувати податкову базу? Буде. Чи можемо ми говорити в цьому контексті про додаткові доходи для бюджету? Можемо. Я серйозно", - говорить він.

Однак, наскільки суттєво вирощування коноплі може покращити наповнення бюджету, політик казати не береться.

"Рано казати, яким буде фіскальний ефект. Але я точно вважаю, що неправильно виробництво коноплі оподатковувати так само, як виробництво пшениці - по 300 гривень за гектар. Думаю, треба більше", - підкреслив він.

Гетманцев наголошує, що "треба передбачити європейські умови оподаткування для вирощування конопель".

"Є різні підходи - є акциз, варіант залежно від площі", - резюмує він і додає, що наразі Мінфін вже готує відповідні пропозиції.