Медичний канабіс: хто, як і коли зможе отримати його в аптеці

Верховна Рада України проголосувала за легалізацію медичного каннабісу в Україні. Законопроєкт №7457 був прийнятий і набуде чинності у другому півріччі 2024 року.

Хто з пацієнтів, як і коли зможе отримати рецепт на медичний канабіс, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли в Україні з'являться препарати з канабісом

Після ухвалення законопроєкту уряд має шість місяців на розробку всіх підзаконних актів, наказів та іншої документації, щоб закон запрацював. Отже, препарати з'являться не раніше другої половини 2024 року.

Він регулює не тільки продаж медичного каннабісу, але і його вирощування, перевезення, реалізацію та багато іншого.

Варто зазначити, що ліки на основі канабісу дозволені зараз у 56 країнах світу, у тому числі в ЄС, Канаді, Великій Британії та США.

Варто зазначити, що законопроєктом прямо заборонено рекреаційний канабіс (тобто той, який використовують для насолоди). Медичний канабіс - це поширена світова практика, яке лікувальні властивості визнані багатьма дослідженнями в полегшенні багатьох захворювань.

Зараз є кілька препаратів із медичним канабісом, але через свою дорожнечу вони недоступні українцям. А новий законопроєкт дозволить Україні виробляти власні ліки на основі медичного каннабісу, які можна буде використати, наприклад, замість морфію.

Хто зможе отримати рецепт на медичний канабіс

Препарати на основі канабісу використовуються проти больових відчуттів, спазмів та судом м'язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також його використовують при лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, при розсіяному склерозі та хворобі Паркінсона.

Ще його застосовують для полегшення болю та страждань тяжкохворим та паліативним хворим, у тому числі при онкології та пацієнтам з ВІЛ. Канабіс можна застосовувати для полегшення самопочуття при хворобі Альцгеймера, бічному аміотрофічному склерозі, сильному хронічному болю та нудоті.

В Україні на сьогодні таких препаратів потребує понад 6 млн осіб - це військові з симптомами ПТСР, онкохворі, хворі на епілепсію, поранені військові та цивільні з сильними болями.

Як продаватимуть медичний канабіс

Міністерство охорони здоров'я затвердить перелік хвороб та станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного каннабісу.

Відпустка лікарських засобів на основі медичної коноплі буде можлива виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань та електронного рецепту.

Пацієнти зможуть перевозити та зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом.

Аптекам, які хочуть реалізовувати медичний канабіс, доведеться отримати спеціальну ліцензію.

Буде створено електронний реєстр для контролю за обігом медичних конопель, продуктів її перероблювання та ліків.

Кожну партію та одиницю фасованої продукції маркуватимуть штрих-кодами.

Легально й вирощуватимуть канабіс для медичних цілей – лише юридичні особи з дотриманням належних умов у теплицях із цілодобовим спостереженням та доступом Нацполіції.

Виробництво проходитиме лабораторний контроль - державних лабораторій МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мін'юсту, Держлікслужби.