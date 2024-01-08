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Гетманцев розповів, як може змінитися валютний курс

Понеділок 08 січня 2024 15:26
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Гетманцев розповів, як може змінитися валютний курс Фото: Данило Гетманцев, голова фінансового комітету Верховної ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юрій Дощатов

Коливання валютного курсу в Україні збільшуватиметься. Зокрема, курс може просідати через низку причин.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

"Можу сказати, що волатильність, тобто коливання збільшуватимуться. Курс може просідати, коли є причини. Наприклад, під впливом сезонних факторів. Як ми бачимо це зараз. Коли так відбувається, немає сенсу тримати його на рівні 36 і НБУ не тримає його на цьому рівні", - розповів нардеп.

За його словами, кінцева мета - відпустити курс взагалі, коли для цього будуть усі необхідні передумови, а ринок сам зможе себе балансувати за значно меншої участі НБУ.

Але подальші дії Нацбанку залежать від фінансової стійкості. На сьогоднішній день, наголосив депутат, міжнародні резерви достатні для управління валютними очікуваннями та збереження відносної валютної стабільності.

Курс долара

Нагадаємо, максимальний курс на готівковому ринку був зафіксований 1 січня - 39,50 за долар та 43,50 за євро. Потім курс почав знижуватись.

При цьому станом на ранок 8 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 39,30 грн, курс євро зріс на 5 копійок до 42,95 грн.

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Данило Гетманцев Курс долара Курс євро
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