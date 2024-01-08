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"Надо больше": Гетманцев сделал важное заявление о конопле

Гетманцев предлагает увеличить налоги на выращивание конопли (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко, Юрий Дощатов

После легализации медицинского каннабиса в Украине могут увеличить налог на выращивание конопли. Ведь не совсем правильно, если этот вид деятельности будет облагаться налогом так же, как и выращивание, например, пшеницы.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По словам политика, выращивание конопли будет потенциально приносить немаленькие деньги в государственный бюджет, хотя и является нестандартным источником налогов.

При этом, говоря о креативном подходе к альтернативным источникам наполнения бюджета, Гетманцев отмечает: нужно смотреть на фискальный эффект и расходы на администрирование.

"Вот мы недавно легализовали медицинский каннабис. Деятельность по выращиванию конопли будет увеличивать налоговую базу? Будет. Можем ли мы говорить в этом контексте о дополнительных доходах для бюджета? Можем. Я серьезно", - говорит он.

Однако, насколько существенно выращивание конопли может улучшить наполнение бюджета, политик говорить не берется.

"Рано говорить, каким будет фискальный эффект. Но я точно считаю, что неправильно производство конопли облагать налогом так же, как производство пшеницы - по 300 гривен за гектар. Думаю, нужно больше", - подчеркнул он.

Гетманцев отмечает, что "нужно предусмотреть европейские условия налогообложения для выращивания конопли".

"Есть разные подходы - есть акциз, вариант в зависимости от площади", - резюмирует он и добавляет, что Минфин уже готовит соответствующие предложения.

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Медицинский каннабис