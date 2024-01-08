"Надо больше": Гетманцев сделал важное заявление о конопле

По словам политика, выращивание конопли будет потенциально приносить немаленькие деньги в государственный бюджет, хотя и является нестандартным источником налогов.

При этом, говоря о креативном подходе к альтернативным источникам наполнения бюджета, Гетманцев отмечает: нужно смотреть на фискальный эффект и расходы на администрирование.

"Вот мы недавно легализовали медицинский каннабис. Деятельность по выращиванию конопли будет увеличивать налоговую базу? Будет. Можем ли мы говорить в этом контексте о дополнительных доходах для бюджета? Можем. Я серьезно", - говорит он.

Однако, насколько существенно выращивание конопли может улучшить наполнение бюджета, политик говорить не берется.

"Рано говорить, каким будет фискальный эффект. Но я точно считаю, что неправильно производство конопли облагать налогом так же, как производство пшеницы - по 300 гривен за гектар. Думаю, нужно больше", - подчеркнул он.

Гетманцев отмечает, что "нужно предусмотреть европейские условия налогообложения для выращивания конопли".

"Есть разные подходы - есть акциз, вариант в зависимости от площади", - резюмирует он и добавляет, что Минфин уже готовит соответствующие предложения.