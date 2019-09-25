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У Трампа есть родственники-украинцы: детали расследования

STYLERПерсоны    25.09.2019 - 07:54
У Трампа есть родственники-украинцы: детали расследования
У Трампа нашли родственников из Украины - детали расследования (коллаж РБК-Украина)

Супруг дочери американского президента имеет родственников под Тернополем

У Дональда Трампа нашли родственников из Украины. Как сообщается, Джаред Кушнер, муж Иванки Трамп, любимой дочери избранного президента, — потомок украинских эмигрантов по линии матери. О своих корнях по линии отца Джаред Кушнер рассказал во время избирательной кампании.

Как сообщается, по линии отца бабушка и дедушка, а также прадедушка Кушнера выжили во время Холокоста и примкнули к партизанам, которые скрывались в лесах на границе Беларуси и Украины. А по линии матери Джаред оказался евреем с украинскими корнями. Согласно информации, опубликованной на генеалогическом сайте, дед его мамы, Давид Штадтмауэр, родился в селе Подгайцы Тернопольской области. Также есть данные, что его ближайшие родственники родом из тернопольского села Козов и львовского села Краковец. Примерно в 20-х годах Штадтмауэры перебрались в Америку и осели в Нью-Йорке. И уже там родители Джареда познакомились.

У Трампа есть родственники-украинцы: детали расследования

У Трампа нашли родственников из Украины - детали расследования (flickr.com/polandmfa)

Мама Кушнера уже бывала в Украине в 1991-м, разыскивая могилы своих предков. Тогда в селе Бахов (8 км от Ковеля Волынской области) открыли мемориал в память о жертвах Холокоста.

"Мемориал возвели на месте массового расстрела евреев. Его открыли в 1991-м, и на открытие приезжала большая делегация из числа тех, чьи предки погибли здесь", — рассказал директор Волынской общины прогрессивного иудаизма Сергей Швардовский.

Жительница Бахова рассказала, как делегация у них гостила.

"В составе делегации была и Серил, или Сара, как мы ее называли, со своим мужем. В Бахове они искали могилу своей родственницы, тети их бабушки. Они гостили у нас пару дней, мой папа ездил с ними по окрестностям. Надеюсь, что родня Трампа приедет к нам еще", — рассказала жительница Волынской области Жанна Гуд.

Напомним, что ранее зятя Трампа Кушнера лишили "неограниченных полномочий" в Белом доме.

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Новости Украины Дональд ТрампукраинцыДжаред Кушнер
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