У Трампа є родичі-українці: деталі розслідування

У Трампа знайшли родичів з України - деталі розслідування (колаж РБК-Україна)

Чоловік дочки американського президента має родичів під Тернополем

У Дональда Трампа знайшли родичів з України. Як повідомляється, Джаред Кушнер, чоловік Іванки Трамп, улюбленої дочки обраного президента, — нащадок українських емігрантів по лінії матері. Про своє коріння по лінії батька Джаред Кушнер розповів під час виборчої кампанії.

Як повідомляється, по лінії батька бабуся і дідусь, а також прадідусь Кушнера вижили під час Голокосту і приєдналися до партизанів, які переховувалися в лісах на кордоні Білорусі та України. А по лінії матері Джаред виявився євреєм з українським корінням. Згідно з інформацією, опублікованою на генеалогічному сайті, дід його мами, Давид Штадтмауер, народився в селі Підгайці Тернопільської області. Також є дані, що його найближчі родичі родом з тернопільського села Козов та львівської села Краковець. Приблизно у 20-х роках Штадтмауери перебралися до Америки і поселилися в Нью-Йорку. І вже там батьки Джареда познайомилися.

У Трампа знайшли родичів з України - деталі розслідування (flickr.com/polandmfa)

Мама Кушнера вже бувала в Україні в 1991-му, розшукуючи могили своїх предків. Тоді в селі Бахів (8 км від Ковеля Волинської області) відкрили меморіал у пам'ять про жертви Голокосту.

"Меморіал звели на місці масового розстрілу євреїв. Його відкрили в 1991-му, і на відкриття приїжджала велика делегація з числа тих, чиї предки загинули тут", — розповів директор Волинської громади прогресивного іудаїзму Сергій Швардовський.

Мешканка Бахова розповіла, як делегація у них гостювала.

"У складі делегації була і Сирил, або Сара, як ми її називали, зі своїм чоловіком. У Бахові вони шукали могилу своєї родички, тітки їх бабусі. Вони гостювали у нас пару днів, мій тато їздив з ними по околицях. Сподіваюся, що рідня Трампа приїде до нас ще", — розповіла мешканка Волинської області Жанна Гуд.

Нагадаємо, що раніше зятя Трампа Кушнера позбавили "необмежених повноважень" у Білому домі.