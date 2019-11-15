Трамп прийшов у захват від українських жінок: фотофакт

Дональд Трамп у розмові з Володимиром Зеленським захопився красою українок
Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Відповідний документ з'явився на офіційному сайті уряду США.
Це текстова версія найпершої розмови між президентом України з його американським колегою. Увечері 21 квітня після публікації результатів екзитполів Дональд Трамп зв'язався з Зеленським, щоб привітати його з перемогою на виборах.
Глави держав обмінялися люб'язностями, запросивши один одного в гості. Новообраний глава України запросив Трампа, назвавши українців "хорошим, теплим і доброзичливим народом". Крім того Зеленський розхвалив українську кухню.
Дональд Трамп з переможницями конкурсу краси (фото: соцмережі)
На що Трамп відповів, що згоден зі словами Зеленського. При цьому президент США відзначив красу українок, які брали участь у конкурсі "Міс Всесвіт", власником якого довгий час був містер Трамп.
"Коли я був власником "Міс Всесвіт", у них завжди були чудові люди. Україна була завжди дуже добре представлена", - додав президент США.
Трамп прийшов у захват від українських жінок (скрін стенограми розмови Зеленського з Трампом)
Нагадаємо, Дональд Трамп був власником конкурсу "Міс Всесвіт" з 1996 по 2015 рік.