ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп "подколол" Обаму из-за Украины: все подробности

STYLERЖизнь    16.11.2019 - 10:34
Трамп "подколол" Обаму из-за Украины: все подробности
Трамп упрекнул Обаму в ненадлежащей помощи Украине (фото: Getty Images)

Трамп показал, как многое он сделал для Украины по сравнению с Обамой

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал с помощью фото, как многое он сделал для Украины по сравнению с предыдущим лидером страны Бараком Обамой. Соответствующий снимок опубликован на официальной странице Белого дома в Instagram.

На сравнительном фото между двумя последними лидерами США говорится, что Обама предоставил Украине только подушки и одеяла, а Трамп - 400 миллионов долларов на военную помощь.

Трамп &quot;подколол&quot; Обаму из-за Украины: все подробности

Трамп упрекнул Обаму в ненадлежащей помощи Украине (фото: instagram.com/whitehouse)

Стоит отметить, что в сентябре этого года во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп завил, что США активно работает с Украиной и хочет, чтобы другие страны тоже работали с нами.

Он также почеркнул, что под словом "работают" он имеет ввиду материальную помощь. Трамп отметил, что США дали много денег Украине и другие страны тоже должны брать пример с Америки.

Трамп подчеркнул, что предоставил Украине противотанковые установки, в то время как Обама отправлял одеяла и подушки.

В октябре Трамп повторил свои слова в интервью телеканалу CBS. Тогда он заявил, что стал тем президентом, который дал Украине оборонительное оружие и танки, а Обама послал подушки и одеяла.

Стоит отметить, что в США идет предвыборная борьба между партией республиканцев и демократов. Трамп является представителем республиканцев, а Обама – демократов.

Трамп признался во взяточничестве, - Пелоси Российские шпионы могли перехватить разговор Трампа об Украине, - CNN
Новости Украины Дональд ТрампБарак Обама
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь