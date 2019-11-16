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Трамп "підколов" Обаму через Україну: усі подробиці

STYLERЖиття    16.11.2019 - 10:34
Трамп "підколов" Обаму через Україну: усі подробиці
Трамп дорікнув Обамі у неналежній допомозі Україні (фото: Getty Images)

Трамп показав, як багато він зробив для України, порівняно з Обамою

Президент США Дональд Трамп продемонстрував за допомогою фото, як багато він зробив для України, порівняно з попереднім лідером країни Бараком Обамою. Відповідний знімок опубліковано на офіційній сторінці Білого дому в Instagram.

На порівняльному фото між двома останніми лідерами США говориться, що Обама надав Україні тільки подушки і ковдри, а Трамп - 400 мільйонів доларів на військову допомогу.

Трамп &quot;підколов&quot; Обаму через Україну: усі подробиці

Трамп дорікнув Обамі у неналежній допомозі Україні (фото: instagram.com/whitehouse)

Варто зазначити, що у вересні цього року під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп заявив, що США активно працює з Україною і хоче, щоб інші країни теж працювали з нами.

Він також наголосив, що під словом "працює" він має на увазі матеріальну допомогу. Трамп зазначив, що США дали багато грошей Україні і інші країни теж мають брати приклад з Америки.

Трамп підкреслив, що надав Україні протитанкові установки, в той час як Обама відправляв ковдри і подушки.

У жовтні Трамп повторив свої слова в інтерв'ю телеканалу CBS. Тоді він заявив, що став тим президентом, який дав Україні оборонну зброю і танки, а Обама послав подушки і ковдри.

Варто зазначити, що в США йде передвиборча боротьба між партією республіканців і демократів. Трамп є представником республіканців, а Обама - демократів.

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