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Трамп наорал на журналиста за вопрос о Зеленском (видео)

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 10:07
Трамп наорал на журналиста за вопрос о Зеленском (видео)
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Дональд Трамп вышел из себя во время вопроса репортера

Президент США Дональд Трамп резко накричал на журналиста, который его спросил, разговаривал ли он по телефону с Владимиром Зеленским. Глава Америки распсиховался и назвал репортера представителем "фейковых новостей". Об этом сообщает Reuters.

"Все это - обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране ", - резко сказал журналисту Трамп.

Отметим, что во время разговора Трамп все время пытался уйти от честных ответов, а также просил журналиста не быть настырным и грубым.

К слову, журналист спросил у главы Белого дома, какое было его желание, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал, когда Трамп узнал о деловых связях с Украиной Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.


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Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трамп
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